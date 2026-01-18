Poslanici Narodne skupštine RS odlučili: Usvojena odluka o ostavci Save Minića

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) danas je usvojila odluku o ostavci premijera RS Save Minića.

To je odlučeno na današnjoj posebnoj sjednici NSRS, a 55 poslanika je bilo "za", dok nije bilo onih koji su glasali protiv niti suzdržanih.

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja. Ostavka premijera i Vlade usvojena je bez rasprave. Nenad Stevandić, predsjednik NSRS zaključio je 29. posebnu sjednicu NSRS.

Uskoro bi trebalo da zasjeda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sjednice o izboru nove Vlade.

Podsjećamo, Minić je podnio ostavku uoči odluke Ustavnog suda BiH o ustavnosti Vlade.

Naime, njega je za mandatara predložio Milorad Dodik nakom što mu je oduzet mandat predsjednika RS. Nakon ove sjednice se očekuje i nova sjednica na kojoj će biti izabrana nova Vlada. Savo Minić bi trebao ostati na poziciji premijera, a očekuje se promjena pet ministara.