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BANJA LUKA

Poslanici Narodne skupštine RS odlučili: Usvojena odluka o ostavci Save Minića

To je odlučeno na današnjoj posebnoj sjednici NSRS, a 55 poslanika je bilo "za", dok nije bilo onih koji su glasali protiv niti suzdržanih

Savo Minić. SINIŠA PAŠALIĆ/RINGIER

A. O.

18.1.2026

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) danas je usvojila odluku o ostavci premijera RS Save Minića.

To je odlučeno na današnjoj posebnoj sjednici NSRS, a 55 poslanika je bilo "za", dok nije bilo onih koji su glasali protiv niti suzdržanih. 

Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja. Ostavka premijera i Vlade usvojena je bez rasprave. Nenad Stevandić, predsjednik NSRS zaključio je 29. posebnu sjednicu NSRS.

Uskoro bi trebalo da zasjeda Kolegijum skupštine o održavanju još jedne sjednice o izboru nove Vlade.

Podsjećamo, Minić je podnio ostavku uoči odluke Ustavnog suda BiH o ustavnosti Vlade. 

Naime, njega je za mandatara predložio Milorad Dodik nakom što mu je oduzet mandat predsjednika RS. Nakon ove sjednice se očekuje i nova sjednica na kojoj će biti izabrana nova Vlada. Savo Minić bi trebao ostati na poziciji premijera, a očekuje se promjena pet ministara.

# NSRS
# SJEDNICA
# SAVO MINIĆ
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