U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Siva lista udara na građane

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Siva lista udara na građane.

Čitajte više o mogućim sankcijama MONEYVAL-a i šta bi to značilo za građane. Doznake iz inostranstva bile bi sporije i skuplje. Kasni se s donošenjem zakona, kaže ministar. Više čitajte na petoj strani.

Otkrivamo više i o tome kako se Musa vraća u reprezentaciju.

Haos u Iranu se nastavlja: Režim šalje vojsku na civile.

Možete pročitati i koliko je polovnih automobila starih 14 godina uvezeno.

Na trećoj strani možete pročitati više o tome zbog čega BiH još nije dobila prvu tranšu iz Plana rasta EU.

Čitajte i kako će obrtnici morati plaćati veće mjesečne doprinose.

Na stranicama mozaika možete pročitati više o oldtajmerima ispred Vijećnice.

Otkrivamo i ko sjekirom plaši ljude po Velešićima.

Možete čitati i detaljnije o sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojom će penzioneri napokon dobiti pravedniju formulu za obračun penzija.

Bavimo se i šta podrazumijeva zakon o socijalnim uslugama koji je usvojila Vlada, a koji će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri.

U rubrici "Sarajevski kanton" čitajte kako građani nisu dočekali vlast, nego kupili vlastite mašine za uklanjanje snijega.

Armin Hogić je govorio za "Avaz" o takmičenju "Pinkove zvezde", Jelenu Karleuši i muzičkoj karijeri.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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