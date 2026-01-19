U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Siva lista udara na građane

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Siva lista udara na građane.
Čitajte više o mogućim sankcijama MONEYVAL-a i šta bi to značilo za građane. Doznake iz inostranstva bile bi sporije i skuplje. Kasni se s donošenjem zakona, kaže ministar. Više čitajte na petoj strani.
Otkrivamo više i o tome kako se Musa vraća u reprezentaciju.
Haos u Iranu se nastavlja: Režim šalje vojsku na civile.
Možete pročitati i koliko je polovnih automobila starih 14 godina uvezeno.
Na trećoj strani možete pročitati više o tome zbog čega BiH još nije dobila prvu tranšu iz Plana rasta EU.
Čitajte i kako će obrtnici morati plaćati veće mjesečne doprinose.
Na stranicama mozaika možete pročitati više o oldtajmerima ispred Vijećnice.
Otkrivamo i ko sjekirom plaši ljude po Velešićima.
Možete čitati i detaljnije o sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojom će penzioneri napokon dobiti pravedniju formulu za obračun penzija.
Bavimo se i šta podrazumijeva zakon o socijalnim uslugama koji je usvojila Vlada, a koji će se uskoro naći u parlamentarnoj proceduri.
U rubrici "Sarajevski kanton" čitajte kako građani nisu dočekali vlast, nego kupili vlastite mašine za uklanjanje snijega.
Armin Hogić je govorio za "Avaz" o takmičenju "Pinkove zvezde", Jelenu Karleuši i muzičkoj karijeri.
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