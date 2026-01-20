Udruženje Baby steps: Pogrešno prebrojani glasovi u Parlamentu FBiH, sramotan propust uskratio pravo porodiljama

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH jučer je objavio da za uvrštavanje tačke o pravu porodilja na pratnju na porodu na dnevni red nije bilo dovoljno glasova, uz tvrdnju da je za glasalo 48 zastupnika.

- Ova informacija nije tačna. Pregledom zvaničnog videosnimka glasanja jasno se vidi da je za glasalo 50 zastupnika. Zbog ovog grubog i nedopustivog institucionalnog propusta, rasprava o jednom od osnovnih prava porodilja ponovo je zaustavljena, ne voljom većine, već nesposobnošću ili nemarom institucije da tačno prebroji glasove - saopćili su danas iz Udruženja Baby steps.

Ističu da ovo nije tehnička greška već direktan udar na prava žena.

- Dok se u Parlamentu pogrešno broje glasovi, žene se porađaju bez pratnje, bez podrške i bez osnovnog osjećaja sigurnosti. Dostojanstvo porodilja ne smije biti kolateralna šteta parlamentarnih propusta - dodaju.

Iz Udruženja Baby steps naglasili da uime svih porodilja zahtijevaju uvrštavanje i razmatranje ove tačke već na nastavku sjednice Zastupničkog doma, koje je danas, zatim provjeru glasanja i javno utvrđivanje odgovornosti za pogrešno sabiranje glasova, te javno izvinjenje Zastupničkog doma Parlamenta FBiH porodiljama koje su zbog ove greške ponovo uskraćene za raspravu o svom pravu.

- Ignoriranje ovog propusta značilo bi svjesno saučesništvo u njegovim posljedicama. Prava porodilja nisu proceduralna greška. Institucionalni nemar nije izgovor - ukazali su iz Udruženja.