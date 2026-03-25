Vlada Federacije BiH: Izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji upućene Parlamentu FBiH po hitnom postupku

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i uputila Parlamentu Federacije BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, uz prijedlog da se razmatra i usvoji po hitnom postupku. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i energetskih projekata za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, koji direktno utiče na sigurnost snabdijevanja gasom, stabilnost energetskog sistema i ukupni ekonomski razvoj.

Šira inicijativa

Projekt Južne interkonekcije dio je šire strateške inicijative energetske diverzifikacije u Bosni i Hercegovini, koja je pokrenuta uz snažnu podršku međunarodnih partnera, prije svega Sjedinjenih Američkih Država. U tom kontekstu, još ranije su vođeni razgovori sa političkim liderima u Federaciji BiH o potrebi izgradnje novog gasnog pravca koji bi smanjio zavisnost od jednog izvora snabdijevanja i ojačao energetsku sigurnost zemlje.

Izmjenama zakona u sam zakon se uvodi i američki investitor, kompanija AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., koja je registrovana u Sarajevu i u potpunom je vlasništvu američkog društva AAFS Infrastructure and Energy LLC. Ova kompanija poslala je Pismo namjere i ponudu za realizaciju projekta izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“. Pismo namjere i ponuda od strane AAFS potvrđuju ozbiljan interes za ulaganje u ovaj strateški projekat, koji ima za cilj dodatno unaprijediti energetsku sigurnost Federacije BiH i omogućiti privlačenje stranih investicija, uz diversifikaciju izvora snabdijevanja gasom.

Pitanje sigurnosti građana i privrede

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je:

- Južna interkonekcija nije političko pitanje, već pitanje sigurnosti građana i privrede. Federacija BiH više ne može sebi priuštiti zavisnost od jednog pravca i jednog dobavljača. Predloženim izmjenama uklanjaju se administrativne prepreke, precizira se institucionalni okvir i ubrzavaju procedure, kako bi se omogućila brža i efikasnija realizacija projekta.

Južna interkonekcija donosi sigurnije i stabilnije snabdijevanje gasom, omogućava diverzifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja, smanjuje zavisnost od jednog dobavljača te jača povezivanje Bosne i Hercegovine sa evropskim energetskim tržištem i otvara prostor za nove investicije.

- Svaki mjesec čekanja znači veću energetsku ranjivost. Zato ubrzavamo procese, uklanjamo prepreke i stvaramo uslove da ovaj projekat konačno krene punim kapacitetom - istakao je ministar Lakić.

Izmjenama zakona dodatno se definišu prava i obaveze investitora, uvode jasni rokovi za postupanje nadležnih institucija, te se projekat potvrđuje kao javni i strateški interes Federacije BiH.

- Ovim zakonom jačamo naš energetski sistem, otvaramo prostor za nove investicije i povezujemo Federaciju BiH sa evropskim energetskim tržištem - kazao je ministar Lakić.