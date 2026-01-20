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PREDSTAVNIČKI DOM

Video / Haos na sjednici, Mešalić poručio: Zukan ne zna da broji glasove; Mašić: Hajd, dobro je više, dosta je iživljavanja

Može Mašić mahati rukama do sutra, ali vi to trebate uvrstiti, rekao je Mešalić

Mešalić i Mašić. Screenshot

Piše: Sedin Spahic

20.1.2026

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH počela je vrlo turbulentno, a razlog je saopćenje Udruženja "BabySteps" da je prilikom glasanja o uvrštavanju na dnevni red tačke bilo potrebnih 50 glasova, a da je izbrojano njih 48.

Belmin Zukan je u nedostatku sekretara Doma prozivao zastupnike, zastupnik DF-a Mahir Mešalić je to i jučer osporavao, a s time je i danas počela sjednica.

- Jučer se ovdje desio incident. Zukan je umjesto Miličevića brojao glasove i nije izbrojao glasove. Govorio sam da Belminu Zukanu ne vjerujem ništa. Tražim da uvrstite tu tačku. Vidio sam da vi to odbijate, mogu misliti koliko ste nas puta prevarili, a da mi nismo obraćali pažnju. Upozoravao sam Vas da se ne snalazite, pregledao sam na snimku da je bilo 50 glasova. Svako odbijanje je kriminal, ako ćete ukrasti ovdje glasove, šta tek očekivati šta ćete uraditi vani. Nećemo dozvoliti da Zukan broji glasove, on to ne zna i nije ovlašten. Može Mašić mahati rukama do sutra, ali vi to trebate uvrstiti - rekao je Mešalić.

Zastupnik Damir Mašić je kazao da je ovo politički pamflet.

- Ne ulazeći u evidentni propust - krenuo je Mašić, a onda ga je prekinuo Mešalić.

"Hajd dobro je više", rekao je Mašić.

- Ovo je iživljavanje kolege Mešalića nad kolegom Zukanom. To traje iz sjednice u sjednicu. Znate gdje to trebate liječiti. Upozoravam predsjedavajući da po Poslovniku ne smijemo dozvoliti da se vrijeđa bilo koji zastupnik. Kolega Belmin Zukan je upisao glas, naći će se način da se to prevaziđe. Ovo je neprimjereno i nezrelo - kazao je Mašić.

# DAMIR MAŠIĆ
# MAHIR MEŠALIĆ
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
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