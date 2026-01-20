Video / Haos na sjednici, Mešalić poručio: Zukan ne zna da broji glasove; Mašić: Hajd, dobro je više, dosta je iživljavanja

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH počela je vrlo turbulentno, a razlog je saopćenje Udruženja "BabySteps" da je prilikom glasanja o uvrštavanju na dnevni red tačke bilo potrebnih 50 glasova, a da je izbrojano njih 48.

Belmin Zukan je u nedostatku sekretara Doma prozivao zastupnike, zastupnik DF-a Mahir Mešalić je to i jučer osporavao, a s time je i danas počela sjednica.

- Jučer se ovdje desio incident. Zukan je umjesto Miličevića brojao glasove i nije izbrojao glasove. Govorio sam da Belminu Zukanu ne vjerujem ništa. Tražim da uvrstite tu tačku. Vidio sam da vi to odbijate, mogu misliti koliko ste nas puta prevarili, a da mi nismo obraćali pažnju. Upozoravao sam Vas da se ne snalazite, pregledao sam na snimku da je bilo 50 glasova. Svako odbijanje je kriminal, ako ćete ukrasti ovdje glasove, šta tek očekivati šta ćete uraditi vani. Nećemo dozvoliti da Zukan broji glasove, on to ne zna i nije ovlašten. Može Mašić mahati rukama do sutra, ali vi to trebate uvrstiti - rekao je Mešalić.