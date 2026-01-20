Ćamil Duraković o skandalu ispred Memorijalnog centra: Ovo je direktna provokacija za žrtve genocida

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao je na incident u kojem se pripadnik četničkog pokreta iz Srbije Brane Stanivuković zaustavio ispred ulaza u Memorijalni centar i provocirao prisutne.

Stanivuković, koji dolazi iz Sremske Mitrovice, zaustavio se kod samog ulaza u Memorijalni centar, nosio je kapu šajkaču sa kokardom i fotografisao se. Na upozorenje uposlenih reagovao je uvredama, tvrdeći da je "sve srpska zemlja".

Duraković je u svojoj reakciji naveo da je "duboko potrešen i ogorčen" ovim događajem.

"Ovo nije incident, ovo je direktna provokacija za žrtve genocida, njihove porodice, ali i za sve one koji čuvaju sjećanje na ubijene Bošnjake", rekao je.

Naglasio je da Memorijalni centar nije samo mjesto sjećanja, već i svetinja.

- To je posljednje počivalište za nevine žrtve, mezarje boli i istine. Svako ko dolazi tamo sa četničkim simbolima, uvredama i prijetnjama, vrijeđa ne samo mrtve, već i žive – majke, sestre, djecu koji još nose ožiljke tog zla - rekao je Duraković.