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POTPREDSJEDNIK RS

Ćamil Duraković o skandalu ispred Memorijalnog centra: Ovo je direktna provokacija za žrtve genocida

Sramota nije samo u osobi sa kokardom na glavi nego i u potpunom odsustvu reakcije institucija entiteta Republika Srpska

Ćamil Duraković. Fena

M. Až.

20.1.2026

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković reagovao je na incident u kojem se pripadnik četničkog pokreta iz Srbije Brane Stanivuković zaustavio ispred ulaza u Memorijalni centar i provocirao prisutne.

Stanivuković, koji dolazi iz Sremske Mitrovice, zaustavio se kod samog ulaza u Memorijalni centar, nosio je kapu šajkaču sa kokardom i fotografisao se. Na upozorenje uposlenih reagovao je uvredama, tvrdeći da je "sve srpska zemlja".

Duraković je u svojoj reakciji naveo da je "duboko potrešen i ogorčen" ovim događajem.

"Ovo nije incident, ovo je direktna provokacija za žrtve genocida, njihove porodice, ali i za sve one koji čuvaju sjećanje na ubijene Bošnjake", rekao je.

Naglasio je da Memorijalni centar nije samo mjesto sjećanja, već i svetinja.

- To je posljednje počivalište za nevine žrtve, mezarje boli i istine. Svako ko dolazi tamo sa četničkim simbolima, uvredama i prijetnjama, vrijeđa ne samo mrtve, već i žive – majke, sestre, djecu koji još nose ožiljke tog zla - rekao je Duraković.

Dodao je da ovakvi postupci nisu sloboda govora, već raspirivanje mržnje, veličanje ratnih zločina i direktno kršenje Zakona o zabrani negiranja genocida i veličanja zločinaca.

- Ali sramota nije samo u osobi sa kokardom na glavi nego i u potpunom odsustvu reakcije institucija entiteta Republika Srpska, entitetskih vlasti, policijskih organa i tužilaštva. Osoba je došla, provocirala, vrijeđala žrtve, a onda mirno otišla iz države bez ikakve sankcije? Gdje je pravda? Gdje je zaštita ustavnog poretka i dostojanstva građana? Ovo šalje poruku da je takvo ponašanje dozvoljeno, pa čak i poželjno - poručio je.

Na kraju je istakao da zahtijeva hitnu i javnu reakciju svih nadležnih institucija, od MUP-a RS, preko Tužilaštva, do predstavnika međunarodne zajednice.

- Žrtve genocida i njihove porodice zaslužuju zaštitu, a ne da budu svakodnevno provocirane i ponižavane - zaključio je Ćamil Duraković.

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA
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