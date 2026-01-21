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"HISTORIJSKI ZAKONI"

Nikšić o usvajanju Budžeta: Pobjeda građana koji su ranije bili uskraćeni za dostojanstveno starenje

Ovo je na koncu pobjeda države nad sivilom bezakonja, poručio je Nikšić

Nikšić: Historijski zakoni. Fena

A. O.

21.1.2026

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić osvrnuo se na jučerašnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj je, kako je naveo, izglasan set historijski važnih zakona i najveći budžet ikada.

Ovim putem, Nikšić se zahvalio svim zastupnicima koji su svojom podrškom prijedlozima Vlade Federacije omogućili veće penzije.

- Budžet kojim potvrđujemo predanost poboljšanju životnog standarda i rast podrške svim socijalno osjetljivim kategorijama, te Zakon o fiskalizaciji transakcija kojim štitimo budućnost naše djece. 

Objava Nikšića. Screenshot

To činimo uvođenjem po prvi put mehanizma kojim beskompromisno ogroman novac iz sivih i crnih tokova vraćamo u legalne okvire, u okvire servisa za građane umjesto servisa bogaćenja pojedinaca koji izbjegavaju zakonske obaveze – navodi Nikšić na Facebooku.

Istakao je kako je ovo velika pobjeda svakog čovjeka u Federaciji, svakog zastupnika koji je podržao ova životno važna rješenja, pobjeda građana koji su ranijim lošim rješenjima bili uskraćeni za dostojanstveno starenje i za dostatne penzije.

- Ovo je na koncu pobjeda države nad sivilom bezakonja. Duboko vjerujem da će stopama zastupnica i zastupnika krenuti i njihove kolegice i kolege u Domu naroda kako bi se potvrdile odluke Zastupničkog doma i stupile na snagu – zaključio je premijer Nikšić.

# FBIH
# BUDŽET
# VLADA FBIH
# NERMIN NIKŠIĆ
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