Nikšić o usvajanju Budžeta: Pobjeda građana koji su ranije bili uskraćeni za dostojanstveno starenje

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić osvrnuo se na jučerašnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj je, kako je naveo, izglasan set historijski važnih zakona i najveći budžet ikada.

Ovim putem, Nikšić se zahvalio svim zastupnicima koji su svojom podrškom prijedlozima Vlade Federacije omogućili veće penzije.

- Budžet kojim potvrđujemo predanost poboljšanju životnog standarda i rast podrške svim socijalno osjetljivim kategorijama, te Zakon o fiskalizaciji transakcija kojim štitimo budućnost naše djece.