Odluka o pokretanju postupka protiv savjetnice Marinka Čavare vraćena na doradu

Odluka o pokretanju postupka protiv savjetnice Marinka Čavare vraćena je na doradu kako bi se kroz entitetski zakon utvrdilo da li je vijećnik u općini javna funkcija, rečeno je na sjednici Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.

Iz Stručne službe Komisije rečeno je da je za Mariju Ćosić predložena novčana kazna od 5.000 KM, koja je najmanja predviđena, te da joj se uputi poziv da napusti funkciju.

Dejan Ružić, član Komisije, kazao je da postoje različite definicije nosioca javnih funkcija prema državnom i entitetskom zakonu.

- Ona je nositeljica javne funkcije, znači komparativno i u bh. propisu i u federalnom. Međutim, nije nositeljica javne funkcije. Znači, njena funkcija po kojoj joj mi izričemo sankciju nije identična funkciji na federalnoj razini vlasti - rekao je Ružić.

Detektor je ranije pisao da je Ćosić bila istovremeno šefica kabineta i savjetnica državnog poslanika Marinka Čavare te općinska vijećnica u Busovači, a Komisija je donijela odluku o pokretanju postupka.