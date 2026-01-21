Odluka o pokretanju postupka protiv savjetnice Marinka Čavare vraćena na doradu

Odluka o pokretanju postupka protiv savjetnice Marinka Čavare vraćena je na doradu kako bi se kroz entitetski zakon utvrdilo da li je vijećnik u općini javna funkcija, rečeno je na sjednici Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.
Iz Stručne službe Komisije rečeno je da je za Mariju Ćosić predložena novčana kazna od 5.000 KM, koja je najmanja predviđena, te da joj se uputi poziv da napusti funkciju.
Dejan Ružić, član Komisije, kazao je da postoje različite definicije nosioca javnih funkcija prema državnom i entitetskom zakonu.
- Ona je nositeljica javne funkcije, znači komparativno i u bh. propisu i u federalnom. Međutim, nije nositeljica javne funkcije. Znači, njena funkcija po kojoj joj mi izričemo sankciju nije identična funkciji na federalnoj razini vlasti - rekao je Ružić.
Detektor je ranije pisao da je Ćosić bila istovremeno šefica kabineta i savjetnica državnog poslanika Marinka Čavare te općinska vijećnica u Busovači, a Komisija je donijela odluku o pokretanju postupka.
Odluka o pokretanju postupka za Ćosić vraćena je na doradu kako bi se utvrdilo kroz zakon Federacije BiH da li je vijećnik u općini javna funkcija.
Komisija je donijela odluku o pokretanju postupka protiv Željke Marković Sekulić, koja je od 19. marta 2024. članica Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, dok je od maja prošle godine članica nadzornog odbora javnog preduzeća.
Protiv Marka Kubatlije donesena je odluka o nepokretanju postupka jer je istovremeno bio direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) i odbornik u Skupštini Opštine Pale devet dana.
Pojašnjeno je da je protiv Kubatlije bilo nekoliko anonimnih prijava i da je provjerama utvrđeno da nijedno privredno preduzeće nije poslovalo s institucijama navedenim u prijavama, izuzev ugovora s Javnom ustanovom Rehabilitacioni centar “Vilina vlas” Višegrad.
Zbog nespojivosti funkcija, Centralna izborna komisija BiH je Kubatliji utvrdila prestanak mandata odbornika Skupštine Opštine Pale, te se postupak neće pokretati.
Naredna sjednica zakazana je za 2. februar, javlja BIRN BiH.