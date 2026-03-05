Savjetnica Marinka Čavare Marija Ćosić kažnjena zbog sukoba interesa

Nakon pisanja Detektora i prijave Transparency Internationala, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine kaznila je Mariju Ćosić, savjetnicu Marinka Čavare, sa 5.000 KM zbog nespojivih pozicija i pozvala je na ostavku.

Detektor je prošle godine pisao da je šefica kabineta i savjetnica državnog poslanika Marinka Čavare u isto vrijeme i općinska vijećnica u Busovači, nakon čega je Transparency International u BiH podnio prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa.

- Mi smo nakon pisanja BIRN-a BiH podnijeli tu prijavu Komisiji za odlučivanju o sukobu interesa, predmet je više puta skidan s dnevnog reda Komisije i u svemu tome to je bio pokušaj nekakve opstrukcije da se donese odluka - kazao je Srđan Traljić iz Transparency Internationala.

On objašnjava da su se tokom prethodnih sjednica vodile polemike i rasprave da li je riječ o nespojivim funkcijama ukoliko osoba nije prijavljena na puno radno vrijeme na dvije funkcije, piše Detektor.

- Naš stav je tu bio jasan, da se definitivno radi o kršenju zakona, s obzirom da se može obavljati samo jedna javna funkcija, a da je pozicija lokalnog vijećnika i u smislu zakona jasno definisana kao "izabrani zvaničnik" - kazao je Traljić.

Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u institucijama BiH odluku o kažnjavanju Ćosić donijela je na posljednjoj sjednici početkom marta, kojom su izrekli kaznu od 5.000 KM, te poziv za podnošenje ostavke. Traljić ovakvu odluku pozdravlja i poziva na rješavanje drugih prijavljenih slučajeva.

- Očekujemo da se riješe i ostale prijave i mislimo da je odluka Komisije značajna u smislu da konačno imamo taj stav da ne možete biti vijećnik na lokalnom niovu i obavljati neku funkciju na državnom nivou - kazao je.

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu u martu 2024. godine, nosiocima javne funkcije zabranjuje se obavljanje više od jedne javne funkcije na bilo kojem nivou vlasti.

Prema odredbama novog zakona, javni funkcioneri su dužni podnijeti ostavku na svaku od nespojivih i nedozvoljenih funkcija i poslova najkasnije u roku od osam dana nakon preuzimanja javne funkcije.

Detektor je pisao da je Ćosić za mjesto savjetnice i šefice kabineta Čavare primala blizu 4.000 KM za osnovnu platu, prevoz, topli obrok, odvojeni život i druge naknade, dok je za funkciju općinske vijećnice primala trećinu prosječne mjesečne plate zaposlenika u Federaciji, koja je, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u maju 2025. iznosila 1.590 maraka.

Ona nije željela govoriti ranije za Detektor. Na poziv za komentar na odluku Komisije nije se javljala.

Iznosi koje je Ćosić primala nisu jedini sporni kod utvrđenog sukoba interesa, smatra Traljić.

- Nije sporno samo to što primate dva prihoda po dva osnova iz budžeta, nego možete koristiti svoj uticaj za ostvarivanje ličnih, stranačkih i političkih interesa na različite načine - zaključio je Traljić.