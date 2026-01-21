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NIJE POTPISALA

Zabrana pušenja će ipak sačekati: Ana Trišić Babić zakon vratila u ponovnu proceduru

Zabrana je trebalo da stupi na snagu za godinu dana

Zabrana pušenja. Avaz

A. O.

21.1.2026

Tri zakona usvojena na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić nije potpisala i oni su vraćeni u ponovnu proceduru, potvrđeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Jedan od tih zakona koji je ostao bez potpisa na predsjedničkom ukazu je i onaj o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

– Naime, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić zakon je vratila u ponovnu proceduru u Narodnu skupštinu i on će biti razmatran na jednoj od narednih sjednica. Obrazloženje o razlozima vraćanja zakona Narodnoj skupštini biće dostavljeno do sjednice na kojoj će se zakon naći – navode iz Narodne skupštine.

I iz Službenog glasnika Republike Srpske za BL portal su potvrdili da zakon do njih nije ni stigao, pa tako nije ni objavljen.

Podsjetimo, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske 24. decembra prošle godine usvojili su Prijedlog zakona o zaštiti stanovništva od duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, a kojim se, između ostalog, uvodi zabrana pušenja u zatvorenom prostoru, a lica koja ovo prekrše biće kažnjena od 1.000 do 2.000 KM.

Zabrana je trebalo da stupi na snagu za godinu dana.

Po Ustavu predsjednik Republike ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu. Ako isti zakon opet bude usvojen u Narodnoj skupštini predsjednik Republike je dužan da ga proglasi.

Kada je riječ o zakonima usvojenim na 17. redovnoj sjednici Narodne skupštine, ponovo su u skupštinu iz Palate Republike na odlučivanje vraćeni i Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

Zakon o sezoncima je naišao na kritike u javnosti nakon usvajanja kada se saznalo da zabranjuje neoporeziv rad u sezonskim poljoprivrednim poslovima svima osim supružnicima, djeci i roditeljima u jednom domaćinstvu. Čule su se ocjene da će po tom zakonu tetke, strine i ostala rodbina, zetovi i komšije koji dolaze u pomoć na sjetvu, žetvu ili svinjokolj, morati biti dan ranije prijavljeni u Poresku upravu Republike Srpske i na njihov rad će se morati uplatiti doprinosi.

Izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske su predviđale da se kazna zatvora do jedne godine može zamijeniti u novčanu kaznu ili rad u javnom interesu ukoliko to sud odobri. Tokom skupštinske rasprave isticano je da će se prilikom odluke o zamjeni kazne zatvora cijeniti ličnost osuđenog lica, odnos prema krivičnom djelu i spremnost da se nadoknadi šteta.

# NSRS
# PUŠENJE
# RS
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
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