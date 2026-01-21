Pao je dogovor: NES, PDA i Naprijed! idu zajedno na izbore, najavljuju saradnju do 2030

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine (NES BiH), Pokret demokratske akcije (PDA) i Pokret Naprijed! potpisali su danas u Sarajevu sporazum o budućoj političkoj saradnji i zajedničkom nastupu na predstojećim izborima.

Izgradnja stabilnosti

Sporazum su potpisali poslanik u Predstavničkom domu državnog parlamenta i lider Pokreta Naprijed! Šemsudin Mehmedović, predsjednik NES-a Nermin Ogrešević i poslanica PDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i predsjednica te stranke Elzina Pirić.

Ovim sporazumom potvrđuje se zajedničko opredjeljenje za odgovorno političko djelovanje, jačanje demokratskih procesa i izgradnju stabilne, evropske i prosperitetne Bosne i Hercegovine.

Mehmedović je nakon potpisivanja sporazuma izjavio da su, na temelju pozitivnih političkih iskustava o mogućoj saradnji na državnom nivou, formirali Mješoviti klub gdje su pokazali da se može odlično raditi u interesu države Bosne i Hercegovine kada se poslože stvari kako treba.

- Danas smo potpisali sporazum koji je na temelju tih pozitivnih iskustava i želimo da i u izbornoj i postizbornoj kampanji učestvujemo zajedno, da budemo značajan politički faktor u upravljanju političkim procesima u BiH i van nje - kazao je Mehmedović.

Dodao je kako žele da kroz ovaj politički sporazum izvršavaju svoje društvene zadatke, na način da formiraju jednu širu političku koaliciju koja će imati značajan uticaj u bosanskohercegovačkom društvu.

Demokratsko društvo

Naveo je da su otvoreni za saradnju sa svim političkim subjektima koji žele napredak Bosne i Hercegovine, prije svega kada je u pitanju provedba vanjsko-političkih ciljeva - integracija u NATO i integracija u Evropsku uniju.

- Želimo da kroz svoj politički uticaj, kroz mehanizme donošenja odluka, kreiramo slobodno i demokratsko društvo - kazao je Mehmedović.

Predsjednik NES-a Nermin Ogrešević je kazao da je u fokusu njihovog rada, promišljanja i djelovanja stanje u državi, "koje je izrazito teško".

- Sada imamo aktere u vlasti koji ne poštuju Ustav, ne poštuju zakone, to ne može biti normalno. Mi ćemo se žestoko boriti protiv toga. To je takav rušilački atak na državu Bosnu i Hercegovinu da su posljedice nemjerljive - kazao je Ogrešević.

Elzina Pirić je kazala da je bosanskohercegovačko društvo u jednoj dubokoj tranziciji, gdje će ovakvi sporazumi i politička saradnja prije izbora definisati situaciju u samom političkom djelovanju i odnosima u vlasti u narednom mandatnom periodu.

- Mislimo da će ukrupnjavanje, odnosno ovakvi koalicijski sporazumi, doprinijeti kvalitetu rada budućih institucija, odnosno vlasti na svim nivoima i bit će to jedan pozitivan proces u koji smo mi krenuli - kazala je Pirić.