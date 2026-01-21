Veterinari iz Gračanice spasili povrijeđenog srndaća i vratili ga u prirodu

Zahvaljujući brzoj reakciji i humanom pristupu veterinara iz JP Veterinarska stanica Gračanica, jedan povrijeđeni srndać danas ponovo slobodno trči prirodom.

Srndać je pronađen u mjestu Lendići, nakon što je stradao u saobraćajnoj nezgodi. Sa vidljivim povredama, hitno je zbrinut i prevezen u JP Veterinarsku stanicu Gračanica, gdje su veterinari odmah započeli liječenje.

Tokom tri dana intenzivne veterinarske njege, stručni tim je radio na stabilizaciji stanja životinje, saniranju povreda i oporavku. Zahvaljujući njihovoj predanosti i stručnosti, srndać se uspješno oporavio.

Nakon što je utvrđeno da je u potpunosti sposoban za samostalan život, veterinari su ga pustili nazad u prirodno stanište, čime je ova humana misija uspješno okončana.

Ovaj gest veterinara iz Gračanice još jednom potvrđuje važnost brige o divljim životinjama i pokazuje visok nivo profesionalizma i humanosti. Njihov primjer zaslužuje pohvalu, ali i podsjetnik svima nama koliko je važno odgovorno se odnositi prema prirodi i njenim stanovnicima.