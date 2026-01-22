Potpisan sporazum o saradnji u oblasti obuke poreznih službenika

Direkcija za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum o saradnji u oblasti stručne obuke i usavršavanja poreznih službenika.

Cilj sporazuma je osigurati kontinuiranu obuku i stručni razvoj poreznih službenika oba sistema, te unaprijediti primjenu najboljih praksi i iskustava u oblasti oporezivanja.

Poseban fokus stavljen je na efikasniji rad poreskih organa, profesionalne standarde i praktičnu primjenu poreznih procedura.

Potpisivanje sporazuma ocijenjeno je kao važan korak ka jačanju fiskalne discipline i boljoj saradnji poreznih uprava u Bosni i Hercegovini.

Sporazum je potpisan u prostorijama Poreske uprave FBiH u Sarajevu, a ceremoniji su prisustvovali rukovodilac Poreske uprave FBiH Admir Omerbašić, po ovlaštenju Vlade Federacije BiH, i Janja Geljić, direktorica Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.