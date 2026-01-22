Predstavnički dom podržao izmjene zakona kojim kladionice i kockarnice neće biti izuzete od plaćanja PDV-a

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su podržali Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o PDV-u, kojim se kladionice i kockarnice više ne izuzimaju od plaćanja PDV-a.

Također je usvojen zaključak kojim se od Uprave za indirektno oporezivanje traži da u roku od 60 dana od usvajanja zakona pripremi pravilnik o načinu oporezivanja igara na sreću i pripadajuću dokumentaciju.

Zakon i prateći zaključak predložila je Mia Abazović-Karamehić (Naša stranka).

Poslanici su podržali i prijedlog Šerifa Špage, kojim se traži od Doma naroda PSBiH da razmatra ovaj zakon po hitnoj proceduri.

Karamehić-Abazović je u obrazloženju navela da je cilj izmjene uključiti igre na sreću u sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, kako bi se regulisale djelatnosti koje imaju društveno negativan utjecaj i koje kod korisnika izazivaju ovisnost, finansijske gubitke i druge neželjene posljedice.

Na jučerašnjoj konferenciji za medije, Karamehić-Abazović je kazala:

- Sasvim je zdravorazumski da industrija koja godišnje ostvaruje promet u milijardama konvertibilnih maraka bude adekvatno oporezovana, i da ti porezi i poreski prihodi idu u unapređenje zdravlja građana, poboljšanje infrastrukture i stvaranje boljih uvjeta za našu djecu.

Branislav Borenović iz PDP-a istakao je da su tokom rasprave posebno razmatrali problem koji smatraju najvećom pošasti u društvu – kladionice i kockarnice.

- Vidimo da postoji značajna saglasnost svih kolega da se to pitanje mora rješavati, jer je problem toliko velik da uništava ljudske živote i cijele porodice. Cijelo društvo je u ogromnom problemu jer se radi o najvećem zlu, najvećoj ovisnosti, najvećem poroku i najvećoj pošasti s kojom se suočavamo već dugi niz godina. Neophodno je djelovati odmah. Zato smo odlučili podržati hitnu proceduru, kako bismo uveli prvi korak prema budućim sistemskim rješenjima koja naše društvo zahtijeva. Oporezivanje i uvođenje PDV-a za kockarnice i kladionice predstavlja prvi konkretan korak koji pokazuje da se sa ovom pošasti mora sistemski boriti i tražiti adekvatna rješenja, kako bi se negativni utjecaj svelo na najmanju moguću mjeru.