Pozder: Izrada planske dokumentacije i kapitalna ulaganja ključ za daljnji razvoj NP Una

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder održala je u Sarajevu sastanak s vršiocem dužnosti direktora Nacionalnog parka Una Alenom Zulićem i njegovim saradnicima, na kojem su razmatrane aktivnosti i projekti usmjereni na daljnji razvoj, zaštitu i unapređenje infrastrukture ovog nacionalnog parka.

Projektne aktivnosti

U fokusu sastanka bile su pripreme projektnih aktivnosti u očekivanju usvajanja Budžeta Federacije BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH, kako bi se po njegovom donošenju moglo bez zastoja pristupiti realizaciji planiranih mjera. Posebno su istaknuti projekti uređenja pješačkih staza, unapređenja cestovne infrastrukture, kao i izrada planske dokumentacije neophodne za dugoročno i održivo upravljanje Nacionalnim parkom Una.

Tokom sastanka prezentirani su i podaci o ulaganjima u Nacionalni park Una, prema kojima je Vlada Federacije BiH u proteklih 17 godina uložila oko 10,5 miliona KM, od čega je čak 3,25 miliona KM realizovano tokom mandata ministrice Pozder, što ukazuje na značajan intenzitet ulaganja u aktuelnom periodu.

- Osigurana je finansijska i tehnička podrška za izradu geodetskih podloga neophodnih za izradu detaljnih planova za Nacionalni park Una, na čemu se, nažalost, nije radilo od samog osnivanja parka, barem ne dinamikom kakva je bila potrebna. U 2025. godini NP Una je imao 182.200 posjeta, što je rekord. To je za 2,16 posto više u odnosu na 2024. godinu, koja je bila izuzetno uspješna za turizam. Vjerujem da ćemo donošenjem sistemskih planskih dokumenata i realizacijom kapitalnih projekata uspjeti očuvati i dodatno valorizirati Unu kao jednu od naših najvrijednijih prirodnih destinacija - istakla je Pozder.

Infrastrukturni radovi

Vršilac dužnosti direktora NP Una Alen Zulić naglasio je da je u saradnji s Turističkom zajednicom Grada Bihaća otvoren Turističko-informativni centar i „Gift shop NP Una“. Također je istakao da su u 2025. godini riješeni višegodišnji problemi putne komunikacije i pristupa Nacionalnom parku Una kroz završetak infrastrukturnih radova i asfaltiranje pristupnih puteva prema posjetilačkim zonama Štrbački buk i Martin Brod, za što je Vlada Federacije BiH, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, osigurala finansijska sredstva u iznosu od dva miliona KM.

Uz pomoć FMOIT-a, priveden je kraju proces izrade Plana upravljanja Nacionalnim parkom Una 2026-2035. godinu, čije se usvajanje uskoro očekuje od strane Vlade Federacije BiH. Zulić je dodao da je pokrenut proces izrade prostorno-planske dokumentacije, uključujući Regulacioni plan Štrbački buk, čija je izrada u toku, kao i javni natječaj za odabir nosioca izrade Zoning plana urbanog područja Martin Brod, čiji se početak izrade očekuje u proljeće 2026. godine.

Na sastanku je istaknuto da zaštita rijeke Une i prostora uz njen tok, kao i stvaranje uslova za održivi razvoj turizma, ostaju imperativ. Sagovornici su se složili da je nastavak saradnje između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uprave Nacionalnog parka Una ključan za dugoročnu zaštitu prirodnih vrijednosti i daljnji razvoj jedinog nacionalnog parka na području Federacije BiH, saopćeno je iz ovog ministarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.