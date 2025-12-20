Pozder: Tokom dvije godine broj zaštićenih područja u FBiH povećan sa 3,7 na 4,6 posto

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder u razgovoru za Fenu osvrnula se na ostvarene rezultate ministarstva u ovoj godini i predstavila planove za 2026. godinu, izdvojivši kao ključne rezultate povećanje broja zaštićenih područja, otvaranje sanitarne deponije Eko Sep u Živinicama te rekordni broj turističkih noćenja u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).

Govoreći o brojnim projektima i aktivnostima koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma realiziralo tokom ove godine, ministrica je kao jedno od značajnih postignuća istakla povećanje broja zaštićenih područja u FBiH.

- Od 1995. do 2023. godine u FBiH zaštitili smo 3,7 posto teritorije, a tokom posljednje dvije godine taj procenat smo povećali na 4,6 posto. Rekla bih da je to uspjeh - kazala je ministrica Pozder, podsjećajući da je početkom godine usvojen novi Zakon o zaštiti prirode, koji je rezultirao upravo povećanjem procenta zaštićenih područja.

Kada je riječ o projektima koje građani direktno prepoznaju, napomenula je da postoji veći broj projekata koje ministarstvo sufinansira i koji su sada u fazi završetka ili početka.

- Jedan od takvih projekata je rekonstrukcija mosta Ars Aevi, gdje smo partner Općine Novo Sarajevo - kazala je, dodajući da su također ponosni na podršku manifestacijama poput Sarajevo Film Festivala, koje imaju pozitivan uticaj na turističku sezonu.

U pogledu upravljanja otpadom u FBiH, ministrica je napomenula da je Federalni plan upravljanja otpadom u završnoj fazi, što predstavlja veliki iskorak, s obzirom na to da ovaj planski dokument nije postojao još od 2017. godine. Također je istakla da je u proceduri i novi Zakon o upravljanju otpadom.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kaže, kontinuirano pruža finansijsku i institucionalnu podršku projektima uspostave regionalnih deponija.

- Veoma značajna stvar ove godine je ta da smo otvorili sanitarnu deponiju Eko Sep u Živinicama, koja je jedan od preduslova da cijeli Tuzlanski kanton krene sa zatvaranjem i sanacijom do sada aktivnih deponija, poput one u Gradačcu te deponija u Gračanici i Lukavcu. Radi se o projektima u vrijednosti od 3,75 miliona KM - kazala je ministrica Pozder.

Dodala je da su, uz podršku Vlade Federacije BiH, planirana i finansijska sredstva Svjetske banke u iznosu od 63 miliona dolara, koja će biti usmjerena na projekte sanacije, zatvaranja, ali i izgradnje deponija širom FBiH.

Istakla je da sredstva kojim trenutno raspolažu nisu dovoljna, jer je upravljanje otpadom izuzetno skupa oblast.

- Procjene pokazuju da je u narednih pet godina potrebno osigurati više od 1,2 milijarde KM da bismo sanirali sve ono čime do sada nismo adekvatno upravljali - kazala je Pozder.

Ministrica se u razgovoru za Fenu posebno osvrnula na zaštićena područja u FBiH, podsjećajući da su u prethodnom periodu proglasili nova, kao što su bare Starača i Tišina u Posavskom kantonu te planina Zvijezda u Zeničko-dobojskom kantonu.

Napomenula je da trenutno rade na dodatnom proširenju mreže zaštićenih područja.

- Upravo prošlih dana predstavljene su studije zaštite Mokre Megare u Maglaju. Ove godine potpisali smo sporazume za izradu elaborata i studija za zaštitu Bune i Bunice, dijela rijeke Trebižat, vodopada Kravice te planine Krug - navela je, dodajući da bi ova proširenja, uz "generacijski" projekat zaštite Prenja, trebala dovesti do 8,5 - 9 procenata zaštićenih područja u FBiH.

Naglasila je da, iako povećanje broja zaštićenih područja predstavlja značajan iskorak, procenat od 4,6 posto još uvijek nije dovoljan, budući da je obaveza Federacije BiH, preuzeta u okviru evropskih standarda, dostići 17 posto.

Federalna ministrica okoliša i turizma govorila je i o trendovima u turizmu u ovoj godini i faktorima koji utiču na ovu privrednu granu te istakla da aktuelni pokazatelji ukazuju na izuzetno pozitivne trendove.

- Ove godine možemo govoriti o rekordnom broju noćenja. Kako sada statistički podaci pokazuju, očekujemo da bismo, ako se do kraja ove godine trend nastavi, mogli imati rekordnih tri miliona noćenja, što bi se prvi put desilo u Federaciji BiH - naglasila je.

Govoreći o faktorima koji utiču na rast turizma, Pozder je naglasila značaj cestovne, ali "turističke infrastrukture", odnosno smještajnih kapaciteta, radne snage i kvaliteta usluge.

Napomenula je da je povećan broj aviolinija značajno doprinio rastu interesovanja turista, dok unapređenje željezničkog saobraćaja ostaje jedan od važnih zadataka u narednom periodu.

Osvrnula se i na turističke linije koje su bile aktuelne za vrijeme sezone.

- Tokom ove godine imali smo nekoliko turističkih linija, a posebno bih izdvojila onu za vrijeme Unske regate. Prvi put smo imali više od 180.000 gostiju u Nacionalnom parku Una - kazala je Pozder.

Istakla je da su u ovoj godini u razvoj i unapređenje turističke ponude u Federaciji BiH uložena četiri miliona KM.

U kontekstu planova i strateških prioriteta za narednu godinu, ministrica Pozder je istakla da će ministarstvo i dalje snažno biti fokusirano na unapređenje turističke ponude u lokalnim zajednicama. Kao posebno ohrabrujuću, istakla je činjenicu da je tokom ove godine zabilježen veliki interes lokalnih zajednica za učešće u javnim pozivima.

- Javne pozive prvi put smo digitalizirali, pa je i to jedna od novina koja je pomogla i transparentnijem radu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ali i jednostavnijem apliciranju zainteresiranih - kazala je te napomenula da su u prvoj godini mandata imali samo dvije lokalne zajednice koje su imale spremne projekte, a u ovoj godini čak 30.

Dodala je i da, kada je riječ o razvoju avanturističkog i planinskog turizma, posebnu pažnju treba posvetiti ulaganjima u infrastrukturu poput puteva Via Dinarice, ističući da se radi o projektima koji na cjelovit način povezuju i objedinjuju turističku ponudu.