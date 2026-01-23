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SLUŽBENI SASTANAK

Buhač i Mejer razgovarali o provedbi projekta digitalizacije javne uprave u HNK

Predsjednica Vlade Marija Buhač zahvalila je rezidentnom predstavniku UNDP-a na dosadašnjoj potpori

Službeni sastanak. Fena

FENA

23.1.2026

Prvi službeni sastanak rezidentnoga predstavnika Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini Renauda Mejera (Renauda Meyera) i predsjednice Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Buhač održan je danas u zgradi Vlade HNK u Mostaru. Uz upoznavanje i razmjenu informacija o dosadašnjoj suradnji dviju institucija, na sastanku se razgovaralo i o planovima za nadolazeće razdoblje, pri čemu je posebna pozornost posvećena provedbi opsežnog projekta digitalizacije javne uprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Predsjednica Vlade Marija Buhač zahvalila je rezidentnom predstavniku UNDP-a na dosadašnjoj potpori, osobito na iskazanoj spremnosti za razmjenu iskustava i pružanje stručne pomoći u okviru projekta županijske digitalizacije, priopćila je županijska Vlada.

Tom je prigodom podsjetila kako je, sukladno Smjernicama djelovanja Vlade HNK te općoj politici osuvremenjivanja rada svih resora s ciljem stvaranja pristupačnije, učinkovitije i djelotvornije javne uprave, proces digitalizacije započeo u Ministarstvu unutarnjih poslova HNK, gdje su već vidljivi konkretni rezultati.

Sastanku su nazočili i voditelj Tima za provedbu Plana digitalizacije HNŽ-a Vedran Buhovac te rukovoditeljica jednog od sektora u UNDP-u Aida Laković Hošo.

# DIGITALIZACIJA
# MARIJA BUHAČ
# RENAUD MEYER
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