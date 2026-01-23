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POLJOPRIVREDNICI

Nedžad Bićo za “Avaz”: Iza odluke o zabrani uvoza mesa iz Južne Amerike stoji lobi iz RS

Ne zabranjivati jednima, a da meso nesmetano ulazi iz Srbije. Ako su laboratorijskim analizama nešto otkrili, neka odmah objave, kazao je Bićo

Nedžad Bićo. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.1.2026

Zabrana uvoza mesa iz Južne Amerike ide na ruku uvoznicima iz RS i otvara dodatni prostor za uvoz i Srbije, uz daljnji rast cijena, smatraju u Udruženju poljoprivrednih proizvođača FBiH. Komentirajući odluku Ureda za veterinarstvo BiH o zabrani uvoza mesa iz Južne Amerike, Bićo kaže da je neophodan isti odnos prema svima, a ne pogodovanje jednima na račun drugih.

- Ne zabranjivati jednima, a da meso nesmetano ulazi iz Srbije. Ako su laboratorijskim analizama nešto otkrili, neka odmah objave ko ga je ovdje prodavao, jer to je meso namijenjeno za preradu. Generalno, ovakve odluke je trebalo davno donositi, pa bismo danas imali svoje. Sad ćemo još više ostati bez mesa, a pogodovaće prerađivačima iz RS, jer ovo je njihov lobi i uradio. Srbija ima strahovite viškove i mesa, i mlijeka, i svega i to plasiraju ovamo. Dok na naše tržište plasiraju bez ograničenja, nama zabranjuju. Krše sporazum o CEFTA-i, pa od maja je kod nas kolaps s mlijekom upravo zbog zabrane iz Srbije. Kasnije su pustili i od tada ide nekih 200.000 litara, a išlo je milion i po litara na nivou mjeseca – kaže Bićo.

Ističe da Udruženje poljoprivrednika FBiH očekuje uvođenje recipročnih mjera kada je riječ o zabrani ili ograničavanju izvoza.

- Uvoditi mjere prema svima isto. I prema zemljama CEFTA-e. Pa taj novac koji se dobije kroz prelevmane i carine usmjeriti u poljoprivredu, da mi dižemo vlastitu proizvodnju. U ovom slučaju su reagovali ekspresno, a ne reaguju kad njihovi lopovi uvoze mliječne napitke i prodaju kao mlijeko. Na to stalno upozoravamo – ističe Bićo za "Avaz".

# NEDŽAD BIĆO
# JUŽNA AMERIKA
# UVOZ MESA
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