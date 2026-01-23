Martinović: Nikšić je u bolnici zbog upale pluća

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić trebao je prisustvovati današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, na čijem se najavljenom dnevnom redu nalazio Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Tomislav Martinović pojasnio je razloge odsustva premijera s današnje sjednice.

- Premijer Nikšić nije mogao doći na sjednicu jer se nalazi u bolnici - rekao je Martinović.

On je dodatno precizirao zdravstveno stanje premijera Federacije BiH.

- Premijer je hospitalizovan zbog upale pluća - naveo je Martinović.