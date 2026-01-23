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SVJETSKI EKONOMSKI FORUM

Jahić: Član Predsjedništva BiH nikada nije učestvovao na Forumu u Davosu, BiH tradicionalno predstavlja delegacija Vijeća ministara

Dodaje da, ako neko smatra da bi Predsjedništvo BiH trebalo učestvovati, pitanja o izostanku trebao bi adresirati predsjedavajućem Predsjedništva BiH

Hatidža Jahić. Fena

FENA

23.1.2026

Do sada nijedan član Predsjedništva BiH nije učestvovao na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Također, Bosnu i Hercegovinu u Davosu tradicionalno predstavlja delegacija Vijeća ministara BiH, na poziv domaćina, izjavila je prof. dr. Hatidža Jahić, vanredna profesorica na Katedri za ekonomsku teoriju i politiku na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u vezi s odlaskom člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na Svjetski ekonomski forum u Davosu.

Dodaje da, ako neko smatra da bi Predsjedništvo BiH trebalo učestvovati, pitanja o izostanku trebao bi adresirati predsjedavajućem Predsjedništva BiH. Profesorica Jahić posjeća da Bećirović tek u martu preuzima predsjedavanje, te da nikada u tekućem mandatu nije bio predsjedavajući u vrijeme održavanja godišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

# SVJETSKI EKONOMSKI FORUM
# DENIS BEĆIROVIĆ
# HATIDŽA JAHIĆ
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