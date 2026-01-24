DF: Stranke Trojke i direktor koji je akter afere Panama Papers guše medijske slobode i HAYAT

Iz Demokratske fronte danas su se oglasili saopćenjem u kojem navode kako stranke Trojke i direktor koji je akter afere Panama Papers guše medijske slobode i HAYAT.

Oni su osudili, kako navode, politički motiviranu odluku rukovodstva BH Telekoma da u neravnopravan tržišni položaj dovede televiziju "Hayat".

- Svi domaći kanali i svi kabl operateri moraju imati jednake šanse na tržištu, međutim očito je da rukovodstvo BH Telekoma pod utjecajem vlasti, selektivnim pristupom nastoji nanijeti štetu televiziji "Hayat". Jasno je da je u pozadini svega stoji pokušaj ućutkivanja medija koji izvještavaju o kriminalu i korupciji vladajućeg režima, a posebno o kriminalu ključnih ljudi vladajuće koalicije poput Nermina Nikšića, kao i o podaničkom odnosu prema zvaničnom Zagrebu a kojeg simbolizira politika Elmedina Konakovića – kažu u saopćenju na Facebooku.

Smatraju „da je upravo izvještavanje televizije Hayat o takvim aktivnostima, a koje nije ni po volji obavještajnih službi susjednih zemalja, jedan od ključnih razloga zbog kojih se televizija Hayat nalazi na udaru režima“.

- Režimski udar u ovom slučaju provodi se mi manje ni više nego preko direktora BH Telekoma koji je široj javnosti poznat kao akter afere Panama Papers, odnosno po otvaranju offshore kompanija, a uz to je kadar Trojke, odnosno stranke "Narod i pravda". Iz toga se jasno može zaključiti ko su strukture koje stoje iza napada na Hayat, a vidljivo je ko u takvom napadu sa strane pruža političku i medijsku potporu – naveli su.

Pozivaju sve relevantne društvene aktere da se usprotive gušenju medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini i discipliniranju svih onih koji se usude govoriti o kriminalu i podaničkom odnosu prema otvorenim neprijateljima države Bosne i Hercegovine.