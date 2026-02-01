OSUDILI POTEZ TROJKE

DF: Vlast gasi medije kako bi Nikšić, Konaković i Bećirović sakrili pljačku građana i izdaju države

Nakon zloupotrebe policijskih institucija a što je postalo vidljivo kroz aferu Spengavanje, sada je na red došlo ukidanje medijskih sloboda

Članovi DF-a. Avaz

A. O.

1.2.2026

Demokratska fronta osuđuje potez vlasti Trojke da ugasi Televiziju Hayat na BH Telekomovoj medijskoj platformi.

Kako su saopćili, vlast Nermina Nikšića, Elemedina Konakovića i Denisa Bećirovića očito da nije u stanju funkcionisati u demokratskom kapacitetu.

- Nakon zloupotrebe policijskih institucija a što je postalo vidljivo kroz aferu Spengavanje, sada je na red došlo ukidanje medijskih sloboda i slobode govora.

Dok onemogućavaju rad medija koji izvještavaju o njihovoj katastrofalnoj vladavini, u pozadini se kroz javna preduzeća (najbolji primjer su Autoceste FBiH) odvija nesmetana pljačka javnih resursa i pljačka građana.

Upravo je to jedan od glavnih razloga njihovih napada na nepodobne medije, napada koji nisu ni počeli niti će se završiti napadom na Hayat.

Jer ne postoji drugi način pomoću kojeg se u javnosti mogu nametnuti neke druge lažne dileme i teme a da pri tome u drugi plan ne padne njihovo pogubno djelovanje u pogledu; imenovanja sudija Ustavnog suda BiH, Uprave za indirektno oporezivanje, Cesta Federacije, SIPE, Agencije za državnu službu, kumove zgrade od 100 miliona, Nešića na mjestu ministra sigurnosti, i Bećirovićevog preglasavanja Željka Komšića u Predsjedništvu BiH i imenovanja Borjane Krišto za mandatarku Vijeća ministara koje je i stvorilo aktuelni politički kontekst - saopćeno je. 

# MEDIJI
# HAYAT
# DF
