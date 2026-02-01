DF: Vlast gasi medije kako bi Nikšić, Konaković i Bećirović sakrili pljačku građana i izdaju države

Demokratska fronta osuđuje potez vlasti Trojke da ugasi Televiziju Hayat na BH Telekomovoj medijskoj platformi.

Kako su saopćili, vlast Nermina Nikšića, Elemedina Konakovića i Denisa Bećirovića očito da nije u stanju funkcionisati u demokratskom kapacitetu.

- Nakon zloupotrebe policijskih institucija a što je postalo vidljivo kroz aferu Spengavanje, sada je na red došlo ukidanje medijskih sloboda i slobode govora.

Dok onemogućavaju rad medija koji izvještavaju o njihovoj katastrofalnoj vladavini, u pozadini se kroz javna preduzeća (najbolji primjer su Autoceste FBiH) odvija nesmetana pljačka javnih resursa i pljačka građana.

Upravo je to jedan od glavnih razloga njihovih napada na nepodobne medije, napada koji nisu ni počeli niti će se završiti napadom na Hayat.