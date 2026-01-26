Ovo su imena osumnjičenih u akciji "Abstergo" u Sarajevu

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom postupajućih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Abstergo", s ciljem dokumentovanja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja te primanje dara i drugih oblika koristi. U okviru akcije izvršeni su pretresi na 15 lokacija na području Kantona Sarajevo, prilikom čega su pronađeni i oduzeti predmeti obuhvaćeni naredbama nadležnog suda, navodi se u zajedničkom saopćenju Tužilaštva KS i MUP-a KS.

Tokom operativne akcije privedeno je ukupno 16 osoba, među kojima 15 muškaraca i jedna žena. - Nakon kriminalističke obrade, lica A.M. (1962), K.Z. (1967), E.Z. (1965), Z.H. (1972), M.B. (1962) i F.Z. (1957) će biti predati u daljnju nadležnost Tužilaštva KS. Istovremeno, u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, saslušava se veći broj svjedoka. - navodi se u saopćenju. Iz Tužilaštva KS navode da su među osumnjičenima članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita, uposlenik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo – Sektor za saobraćaj i edukaciju, uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i vlasnik jedne auto-škole iz Sarajeva.