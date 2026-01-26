Ovo su imena osumnjičenih u akciji "Abstergo" u Sarajevu

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom postupajućih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Abstergo", s ciljem dokumentovanja krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja te primanje dara i drugih oblika koristi.
U okviru akcije izvršeni su pretresi na 15 lokacija na području Kantona Sarajevo, prilikom čega su pronađeni i oduzeti predmeti obuhvaćeni naredbama nadležnog suda, navodi se u zajedničkom saopćenju Tužilaštva KS i MUP-a KS.
Tokom operativne akcije privedeno je ukupno 16 osoba, među kojima 15 muškaraca i jedna žena.
- Nakon kriminalističke obrade, lica A.M. (1962), K.Z. (1967), E.Z. (1965), Z.H. (1972), M.B. (1962) i F.Z. (1957) će biti predati u daljnju nadležnost Tužilaštva KS. Istovremeno, u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, saslušava se veći broj svjedoka. - navodi se u saopćenju.
Iz Tužilaštva KS navode da su među osumnjičenima članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita, uposlenik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo – Sektor za saobraćaj i edukaciju, uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i vlasnik jedne auto-škole iz Sarajeva.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", među osumnjičenima je i Kemo Zilić, koji je pomoćnik ministrice Naide Hote-Muminović u Ministarstvu odgoja i obrazovanja za sektor saobraćaja i edukacije.
Među osobama koje će biti predate Tužilaštvu KS su i članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita: Adil Mulić, Esad Zajko, Zehrid Hasanović, Mustafa Balaš i Fendo Zuko, potvrđeno je nezvanično za "Avaz".
Sumnjiče se da su u proteklom periodu pogodovali za oko 45 kandidata prilikom polaganja vozačkih ispita na području Sarajeva.
- "Predmet 'Abstergo' je nastavak združenih aktivnosti Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u borbi protiv sistemske korupcije - navodi se u saopćenju.