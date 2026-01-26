Obilježen Dan oslobođenja Goražda: 26. januara 1942. partizani prekinuli četnički pokolj nad muslimanskim stanovništvom

Polaganjem cvijeća ispred spomen obilježja na gradskom mostu i bacanjem ruža u Drinu obilježena je godišnjica prvog oslobođenja Goražda i Dan sjećanja na žrtve zločina u Drugom svjetskom ratu. Krajem 1941. i početkom 1942. godine na prostoru Gornjeg Podrinja ubijeno je više od 8.000 civila. Ulaskom u grad 26. januara 1942. godine partizanske jedinice su prekinule četnički pokolj nad muslimanskim stanovništvom.

- Ovo je prilika da se sjetimo svih partizanskih boraca, koji su učestvovali u oslobađanju Goražda i da im kažemo – veliko hvala – kazao je gradonačelnik Goražda, Ernest Imamović, koji je poručio da je, uprkos svim strahotama koje je prošao kroz svoju historiju, Goražde ostalo otvoren grad, grad prijateljstva, vrijednih i poduzetnih ljudi.

Mirsad Rašidović iz UABNOR-a Goražde podsjetio je na dane kada je Prva proleterska brigada, s ostalim jedinicama, slomila otpor četničkih jedinica i ušla u Goražde.

- Time je prekinuto brutalno masakriranje stanovništva od strane Dražinih četnika. Ovaj dan i patnje kroz koje je prolazilo stanovništvo Goražda ne smijemo zaboraviti – naglasio je Rašidović.

Obilježavanju Dana prvog oslobođenja Goražda prisustvovali su predstavnici udruženja antifašista iz cijele BIH. Skupu na mostu Alije Izetbegovića u centru Goražda prisustvovao je i Mehmed Pargan, izaslanik člana Predsjedništva BIH, Denisa Bećirovića. U programu su učestvovali članovi Amaterske pozorišne scene Centra za kulturu Goražde i Pop-rock škole, te Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ iz Goražda.