Humanitarna akcija: Pomozimo Sanjinu u borbi za život

Humanitarna organizacija Pomozi.ba pokrenula je apel za pomoć 42-godišnjem Mostarcu Sanjinu Dizdareviću, koji se bori s teškom bolešću – uretalnim karcinomom. Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM. Veliku pomoć pružate i dijeljenjem ovog apela.
- Sanjinu se život krajem prošle godine potpuno promijenio kada mu je dijagnosticirana ova teška bolest. Uslijed liječenja odstranjen mu je bubreg i ureter, nakon čega je prošao jedan ciklus kemoterapije. Nažalost, borba još traje. Potrebno mu je još nekoliko ciklusa kemoterapije, kao i lijek čije troškove Zavod zdravstvenog osiguranja ne pokriva.
Sanjin živi sa ocem i nanom. Porodica je kreditno zadužena i, uprkos velikoj borbi i volji, nije u mogućnosti sama finansirati nastavak liječenja. Naš cilj je prikupiti 12.000 KM, iznos potreban za dva ciklusa terapije, kako bi Sanjin dobio šansu za nastavak liječenja i oporavak. Budimo uz Sanjina. Svaka donacija, svaka podjela i svaka riječ podrške znače korak bliže ozdravljenju.
Osim telefonskog broja 17042, Sanjinu možete pomoći i donacijama na web stranici, te putem računa u produžetku - saopćili su.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sanjin Dizdarević
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).
Verwendungszweck: Sanjin Dizdarević
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sanjin Dizdarević
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sanjin Dizdarević