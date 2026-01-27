Humanitarna akcija: Pomozimo Sanjinu u borbi za život

Humanitarna organizacija Pomozi.ba pokrenula je apel za pomoć 42-godišnjem Mostarcu Sanjinu Dizdareviću, koji se bori s teškom bolešću – uretalnim karcinomom. Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM. Veliku pomoć pružate i dijeljenjem ovog apela.

- Sanjinu se život krajem prošle godine potpuno promijenio kada mu je dijagnosticirana ova teška bolest. Uslijed liječenja odstranjen mu je bubreg i ureter, nakon čega je prošao jedan ciklus kemoterapije. Nažalost, borba još traje. Potrebno mu je još nekoliko ciklusa kemoterapije, kao i lijek čije troškove Zavod zdravstvenog osiguranja ne pokriva.

Sanjin živi sa ocem i nanom. Porodica je kreditno zadužena i, uprkos velikoj borbi i volji, nije u mogućnosti sama finansirati nastavak liječenja. Naš cilj je prikupiti 12.000 KM, iznos potreban za dva ciklusa terapije, kako bi Sanjin dobio šansu za nastavak liječenja i oporavak. Budimo uz Sanjina. Svaka donacija, svaka podjela i svaka riječ podrške znače korak bliže ozdravljenju.

Osim telefonskog broja 17042, Sanjinu možete pomoći i donacijama na web stranici, te putem računa u produžetku - saopćili su.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Sanjin Dizdarević

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).

Verwendungszweck: Sanjin Dizdarević

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sanjin Dizdarević

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sanjin Dizdarević