Borenović: "Pripadamo evropskoj civilizaciji, vladajuće elite koče evropski put BiH"

- Na tom putu su nam potrebni kvalitetni zakoni, posebno proevropski zakoni iz oblasti pravosuđa, koji se trenutno nalaze u parlamentarnoj proceduri. Riječ je o zakonima koji su možda previše kruti, strogi i izuzetno ozbiljni, sa stalnim vettingom u pravosuđu, ali su neophodni ako želimo punu vladavinu prava i istinsku borbu protiv korupcije.

- Kao poslanik opozicije koji dolazi iz najzapadnijeg dijela Zapadnog Balkana, iz Banja Luke, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na plenarnoj sjednici Vijeća Evrope još jednom sam naglasio da mi pripadamo evropskoj civilizaciji. Uprkos sadašnjim, dugogodišnjim vladajućim političkim elitama koje se plaše pravila Evropske unije, vladavine prava i uređenog društva, ostajemo čvrsto usmjereni ka ostvarivanju evropskih perspektiva, standarda i procedura - naveo je Borenović, pa dodao:

Poslanik PDP u Pedstavničkom domu Parlamenta BiH Branislav Borenović govorio je večeras u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope u Strazburu o Izvještaju o funkcionisanju demokratskih institucija u BiH izvjestilaca Zolta Nemeta, mađarskog poslanika i njegovog španskog kolege Pabla Hispana.

Borenović je istakao da je uvjeren kako Bosna i Hercegovina može napraviti veliki iskorak u evropskim integracijama, što bi koristilo svim građanima u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i cijeloj zemlji, bez obzira na vladajuće političke elite koje, kako je naveo, godinama, pa čak i decenijama, opstruiraju evropski put i demokratizaciju društva.

Nepotrebna i diskriminatorna ograničenja

- Ovo je proces koji podrazumijeva brojne preduslove i obaveze koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti, ali je to i proces od kojeg naši građani imaju velika očekivanja, posebno kada je riječ o potpunoj slobodi kretanja ljudi i lakšem protoku robe za našu privredu. To u krajnjoj liniji znači jednostavnije i brže prelazak granica Evropske unije - rekao je Borenović, te naglasio:

- Poseban problem s kojim se trenutno suočava naša transportna zajednica jesu nevjerovatna, nepotrebna i diskriminatorna ograničenja rada i poslovanja naših prevoznika, kao i njihovih kolega iz cijelog regiona Zapadnog Balkana, u državama Evropske unije. Ljudska prava, jednakost, pravičnost i nediskriminacija trebale bi biti ključne evropske i civilizacijske vrijednosti.

Na kraju je poručio da je uvjeren kako Bosna i Hercegovina može u potpunosti preuzeti odgovornost za vlastitu budućnost.

- Ubijeđen sam da, kroz posvećen rad na uspostavljanju vladavine prava i usvajanje standarda i pravila Evropske unije, uz puno poštovanje ustavnog okvira i Dejtonskog mirovnog sporazuma, možemo zatvoriti Ured visokog predstavnika, zamijeniti strane sudije domaćim u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i u potpunosti preuzeti upravljanje državom. To je moguće ostvariti kroz pravedan i pošten izborni proces, jačanjem domaćih institucija, posebno pravosuđa, i stvaranjem ambijenta za kvalitetan i dostojanstven život svih naših građana - zaključio je Borenović.