Subašić se prisjetio Trišić-Babić iz ranijeg perioda: Voljela si sarajevske mirise, trebaš nam onakva kakva si bila

Ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabit Subašić prisjetio se perioda kada je trenutna vršiteljica dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić živjela u Sarajevu, navodeći da su njeni stavovi tada bili mnogo drugačiji i razumniji.

Pismo Ani Trišić-Babić

U Facebook statusu, koji je naslovio kao "Pismo Ani Trišić-Babić", poručio joj je, u kontekstu poslušničkog odnosa koji ima prema Miloradu Dodiku, "Ana, ti si nešto drugo".

"Poznajem te dovoljno da mogu tvrditi da si nešto drugo. Godinama si, obavljajući jednu od čelnih dužnosti u MVP-u živjela u Sarajevu. Pa, siguran sam, poznaješ Sarajevo. Ovdje imaš, znam to, mnogo prijatelja. Družila si se sa Sarajlijama, najviše Muslimanima, kako nas tvoj šef zlobno naziva. Uživala si u sarajevskim mirisima, pa i u bureku i sirnici. I bilo ti je lijepo u Sarajevu, znam to", započeo je Subašić svoju poruku upućenu Trišić-Babić.

Podsjetio ju je i da je u tom periodu bila racionalnija.

"Ana, ja sam tebe uvijek smatrao veoma razumnom ženom, pa ne mogu shvatiti da si upala u sve ovo. Uvijek sam te cijenio kao ženu koja ima integritet i dostojanstvo. Ne treba tebi da budeš ničiji privatni predsjednik, poslušnik niti da te ustoliči osoba koja po nijednom zakonu nema pravo na to. Znaš ti to dobro, nema pravo", poručio je Subašić.

Zatim ističe kako je nju vidio među liderima koji će BiH voditi naprijed, ali da je umjesto toga odabrala da bude poslušnik onome ko uništava državu.

"Moram ti reći, Ana, da sam, razmišljajući o budućnosti BiH uvijek vidio tebe kao jednu od osoba koja ima viziju i treba biti dio tima koji će voditi ovu zemlju. Umjesto toga ti si postala poslušnik čovjeku koji je najotvoreniji i najotrovniji lider destrukcije BiH", kazao je.

Subašić se zatim osvrnuo na poruke koje su Milorad Dodik i Ana Trišić-Babić poslali tokom posjete Izraelu o tome da im treba dati Hagadu.

"Ana, ne znam da li si, dok si živjela u Sarajevu i vidjela Sarajevsku hagadu. Nije to 'Hagada', kako je tvoj šef naziva, nego Sarajevska hagada. Kao takva je u svijetu poznata i prepoznata. Sarajevska hagada je predivna ne samo zbog svog sadržaja, nego i zbog svoje historije - od protjerivanja i dolaska iz Španije, pa pravo u Sarajevo. Zamisli. Uvijek je ovdje, u Sarajevu, čuvana kao nešto najsvetije. Postoje brojne priče i dokumenti, veliki i jedinstveni. Sarajevsku hagadu su u Drugom svjetskom ratu sačuvale Sarajlije na veličanstven način, kao što su je sačuvale i u ovom nedavnom ratu, sarajevski intelektualci i borci. Sve je to poznato. To znaju i Jevreji, i u Izraelu i vani. To su pametni i dobro informirani ljudi", poručio je Subašić.

On naglašava da je Sarajevska hagada simbol Sarajeva i "simbol naše sarajevske višestoljetne tolerancije i suživota".

"I ne samo sarajevske nego i bosanske, naše zajedničke. Znali smo to mi, prihvatati ljude, u najvećem dijelu naše zajedničke historije", kazao je.

Prisjetio se Indije

Prisjetio se kada je u Indiji organizovao predstavljanje Sarajevske hagade, navodeći da bi mu stara Ana na tome čestitala.

"Jednom sam Ana, povodom Svjetskog dana tolerancije u Delhiju organizirao predstavljanje Sarajevske hagade. Bilo je divno. Prepuna sala diplomata i drugih gostiju. Diplomatski vrlo efektno. Znam da bi mi tadašnja Ana na tome čestitala. Imamo mi, dakle, šta reći na tu temu, na temu uvažavanja drugog i drugačijeg, a Sarajevska hagada je najbolji primjer. Siguran sam da bi Ana iz onog ranijeg perioda to uvijek prepoznala i cijenila. Istrgnuti Sarajevsku hagadu iz Sarajeva je zločin, suluda ideja, i ja nikad neću povjerovati da si ti mogla učestvovati u toj monstruoznoj namjeri", rekao je Subašić.

Na kraju joj je poručio: "To nisi ti, Ana. Ali, nemoj biti ni periferni saučenik. A sada jesi. Nama trebaš onakva kakva jesi, kakva si uvijek bila. Ana, okani se toga, što prije to bolje".