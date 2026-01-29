Selmanović pušten nakon ispitivanja, oglasio se na Instagramu: “Želim da igram s vama, nastavite”

SDP-ov vijećnik u Općini Novo Sarajevo Haris Selmanović, sudeći prema Instagram storyju, pušten je nakon ispitivanja.

Podsjetimo, kako je potvrđeno iz Granične policije Bosne i Hercegovine, Selmanović i vlasnik nargila bara Hasan Abdihodžić, su prema nalozima dežurnog tužioca Tužilaštva BiH i sudije Suda BiH, lišeni slobode jučer u graničnom pojasu na području općine Rudo.

Kontrolom njihovog vozila Mercedes, bh. nacionalnih oznaka, je pronađeno 200 kilograma aroma za nargilu.

“Protiv osumnjičenih bit će dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljen promet akciznih proizvoda, a u vezi s krivičnim djelom krijumčarenje. Krijumčarena aroma za nargilu privremeno je oduzeta, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku”, rekli su ranije danas iz GPBiH.

Selmanović se nakon burna posljednja 24 sata sada obratio javnosti preko svog Instagram profila.

“Nisam fin. Ja sam dobar čovjek. Čovjek koji je posljednja dva mjeseca posjetio samo Hrvatsku. Hvala Bogu lako provjeriti. Želim da igram s vama, nastavite”, napisao je Selmanović.