Prijevoznici četvrti dan blokiraju granice: Traže rješenje za pravilo boravka 90-180 u EU

Protesti prijevoznika članova Konzorcijuma Logistika BiH, nastavljeni su i četvrti dan na graničnim prijelazima sa zemljama članicama Evropske unije i trajat će do ispunjenja zahtjeva.

Razlog protesta

Kako navode u saopćenju, povod i primarni razlog protesta su problemi bh. vozača prilikom ulaska i rada u zemljama EU. Vlasti ovih zemalja svakodnevno zaustavljaju njihove vozače, provjeravaju podatke o dužini boravaka u EU te one koji su, radeći svoj posao u evropskim zemljama, boravili duže od 90 dana u šest mjeseci privode i deportuju.

- Stoga je naš zahtjev, ali i zahtjev vozača iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije s kojima smo organizovali zajednički protest, da se riješi problem boravka i rada naših vozača u zemljama EU, odnosno da se promijeni važeće pravilo 90/180 dana - kazali su.

Podsjećaju da ovo pravilo jednako važi za bh. radnike koji u zemlje EU ulaze isključivo kako bi radili svoj posao, prevozili robu u i iz Bosne i Hercegovine, ali i za osobe koje, primjerice, borave u turističkoj posjeti nekoj od zemalja EU.

- Na ovaj problem vlastima u Bosni i Hercegovini ukazujemo duži vremenski period i od svih nadležnih institucija naše zemlje očekujemo da, svako u svom domenu, poduzme hitne korake kako bi s predstavnicima EU i zemalja članica EU dogovorili model po kojem će našim vozačima biti omogućen nesmetan rad - kazali su.

Rješenje problema

Apeluju na hitno rješenje ovog problema jer, kao što je poznato, striktna primjena Entry/Exit sistema (EES) počinje u aprilu ove godine, što znači da će svaki vozač koji je premašio 90 dana boravka u EU biti vraćen s granice, što bi moglo dovesti do potpunog kolapsa transporta robe.

- Ovo je prioritetni zahtjev, a vlasti podsjećamo na ranije obećane, ali neispunjene zahtjeve. To su povrat dijela akcize na gorivo, po uzoru na države regiona i EU, hitno zaključivanje sporazuma sa zemljama EU o povratu PDV-a, popust na putarinu u iznosu od 50 posto za korištenje autoputeva u cijeloj Bosni i Hercegovini i smanjenje bespotrebnog zadržavanja kamiona na graničnim prelazima i carinskim terminalima - istakli su.

Ovo su zahtjevi, dodaju, čije rješavanje je u isključivoj nadležnosti domaćih vlasti, od kojih smo u septembru 2025. godine dobili obećanja da će biti ispunjeni.

- Ništa od obećanog nije realizirano, a od ponedjeljka, 26. januara 2026. godine, kada su počeli novi protesti, niko od predstavnika vlasti nas nije kontaktirao niti pozvao na razgovore kako bismo pokušali riješiti probleme zbog kojih su bili primorani na ovaj korak - saopćeno je iz Konzorcijuma Logistika BiH.