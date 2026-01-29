DEMANT

Kristić o tvrdnjama Zahiragića o ugovoru s Apotekama Sarajevo: Nisam imala promet ni s jednom javnom kompanijom

Poslovanje kompanije se odnosi na rad sa veledrogerijama i rad putem web shopa što je provjerljivo i dokazivo

29.1.2026

Dopredsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Danijela Kristić (NiP) odgovorila je na tvrdnje zastupnika Harisa Zahiragića (SDA) koje je iznio na sinoćnjoj Skupštini Kantona Sarajevo o tome da ima ugovor sa Javnom ustanovom Apoteke Sarajevo, čime je demantovala informacije.

Demantij prenosimo u cijelosti:

- Obraćam vam se povodom teksta objavljenog na vašem portalu pod naslovom:

„Zahiragić: Firma NiP-ove Danijele Kristić ima ugovor s Apotekama Sarajevo, šta ćemo sad?

S obzirom na to da navedeni tekst sadrži netačne, nepotpune i tendenciozne informacije koje direktno narušavaju moj lični i profesionalni ugled, ovim putem vam dostavljam zahtjev za objavu demantija koji glasi:

"Obzirom na to da nakon izjava kolege Zahiragića na današnjoj sjednici vezanih za navodnu direktnu saradnju kompanije čiji sam vlasnik sa JU Apoteke Sarajevo primam upite na tu temu imam potrebu kazati sljedeće:

U potpunosti odbacujem tvrdnje kolege Zahiragića jer u kompaniji koja je pomenuta na današnjoj sjednici sam suvlasnik i nikada nisam imala niti jednu KM prometa sa JU Apoteke Sarajevo kao niti sa jednom drugom Javnom kompanijom.

Poslovanje kompanije se odnosi na rad sa veledrogerijama i rad putem web shopa što je provjerljivo i dokazivo.

Također želim naglasiti da nemam nikakav ugovor sa JU Apoteke Sarajevo kao što pojedini portali prenose, te apelujem na novinare da prenose istinite i provjerene informacije kao što pozivam i kolegu Harisa Zahiragića da dokaže svoje tvrdnje tako što će javnosti prikazati ugovor moje firme i JUAS, za koji tvrdi da postoji."

S poštovanjem – navedeno je u demantu. 

