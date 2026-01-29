PSBiH: Delegati predložili uvrštavanje više zakonskih prijedloga u dnevni red

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ilija Cvitanović je prilikom utvrđivanja dnevnog reda današnje sjednice predložio uvrštavanje u dnevni red Prijedloga zakona o dopuni zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH, koji već nekoliko mjeseci čeka raspravu u ovom domu i predložen je u hitnom postupku.

Dnevni red

Također je predložio da se u dnevni red uvrsti i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH.

Delegat Želimir Nešković je predložio dopunu dnevnog reda sa tri zakonska prijedloga.

- Jednu tačku koja se odnosi na izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i dva zakona koja se odnose na poboljšanje željezničkog saobraćaja u oba entiteta i u Brčko Distriktu, za koje postoje ispunjeni poslovnički uslovi da se nađu na današnjoj sjednici – kazao je Nešković.

Predložio je uvrštavanje u dnevni red Prijedloga zakona o dopuni zakona o PDV-u, koji je on uputio u proceduru; kao i uvrštavanje njegovog zahtjeva da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda razmatraju po hitnom postupku.

Delegat Nenad Vuković je predložio uvrštavanje u dnevni red Prijedloga izmjena i dopuna Zakona u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koji je ranije usvojen u Predstavničkom domu.

Pojasnio je da se predloženi zakon tiče izbora članova Vijeća ministara BiH "u slučaju kada se desi ono što sada imamo na snazi, a to je da ne želi predsjedavajuća Vijeća ministara BiH da predloži nedostajućeg ministra u Vijeću ministara, čime se direktno krši zakon o Vijeću ministara koji govori o potrebi i neophodnosti jednakog broja zastupljenosti naroda tri konstitutivna naroda u Vijeću ministara BiH“.

Drugi je Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vuković je predložio uvrštavanje u dnevni red i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama, čiji je predlagač također Predstavnički dom.

Izmjena zakona

Delegat Dženan Đonlagić je predložio uvrštavanje u dnevni red i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, o čemu je Dom naroda obaviješten 16. decembra prošle godine.

Pojasnio je da se radi o izmjenama zakona koji je Predstavnički dom usvojio.

- Smatram ga iznimno važnim, jer ove izmjene će spriječiti bilo kakvu konfuziju za eventualno nadolazeće afere kao što je bila afera Viadukt. Naime, ovim izmjenama se vrlo jasno zakonski precizira da se u strukturu duga po međunarodnom sporazumu dodaje i dug na osnovu presuda arbitražnih sudova i da se princip krajnjeg korisnika koji alocira obavezu entiteta ili distriktu o izvršenju otplate vanjskog duga uključi i dug na osnovu arbitražnih presuda i konačno da arbitražni dug postaje dug koji je nastao na osnovu arbitražne presude protiv Bosne i Hercegovine – kazao je Đonlagić.

Delegat Zlatko Miletić je kazao kako misli da je krajnje vrijeme, zbog 760 uposlenika BHRT-a, da se konačno pozabave i rješavanjem pitanja statusa te državne institucije, zbog ljudi koji rade tu.

Delegat Dragan Ćović je kazao da se Kolegiji već drugi ili treći put uzastopno dogovara o dnevnom redu, te da je predsjedavajući Doma Kemal Ademović jedva pročitao dnevni redu, koliko je dug.

- Naša je procjena bila da bi dobro bilo na današnjoj sjednici završiti da ovo sve prođe. A da danas dogovorimo i da, već idući tjedan, za pet dana, zakažemo sjednicu gdje možemo opet dodati sve ove točke i zakonske dopune i sve drugo – kazao je Čović.

Delegatska rasprava o dnevnom redu još traje.