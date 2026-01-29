Smajić pitao Heleza: Šta ministri Trojke namjeravaju preduzeti da se zaustavi etničko čišćenje Bošnjaka iz institucija BiH

Na sjednici Doma naroda PSBiH delegat Džemal Smajić (SBiH) uputio je pitanje ministru odbrane Zukanu Helezu (SDP).

- Protivno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda, u tekućem mandatu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvoreno se provodi diskriminacija Bošnjaka pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine. Na djelu je suštinska promjena etničke strukture u državnim institucijama s ciljem da se u institucijama zaposli što manji broj Bošnjaka, a posebno na rukovodećim pozicijama. Od ukupno 2100 novozaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine u protekle tri godine, Bošnjaka je zaposleno svega 850 odnosno 200 manje od zakonom utvrđenog broja, čime je značajno povećan debalans Bošnjaka u institucijama Bosne i Hercegovine - rekao je Smajić.

On je istakao kako je poražavajuća činjenica da je u stalni radni odnos na pozicije rukovodećih državnih službenika primljeno 24 Srba, 15 Hrvata i samo 11 Bošnjaka, odnosno svega jedna petina Bošnjaka.

- Ministri Trojke u Vijeću ministara apsolutno ništa nisu preduzeli da se zaustavi brutalna diskriminacija Bošnjaka. Naprotiv, ministar Helez u odgovoru na zastupničko pitanje ističe da je debalans Bošnjaka na rukovodećim pozicijama identificiran i da se on javno protivi postupanju Agencije za državnu službu, te da je on kao ministar posvećen primjeni zakonskih normi koje propisuju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda - kazao je Smajić.

Koliko je ministar Helez kako on kaže posvećen proporcionalnoj zastupljenosti Bošnjaka, najbolje govori činjenica da je samo prije tri dana na sjednici Vijeća ministara glasovima ministara Trojke, imenovan HDZ-ov Saša Marić, za ombdusmena za zaštitu potrošača. Ovo je 18-to imenovanje rukovodilaca institucija koji se imenuju skladu s proporcionalnom zastupljenošću, a ministri Trojke su glasali za imenovanje osam Srba, sedam Hrvata i tri Bošnjaka, što je sramotno, jasno je poručio delegat Smajić.

On se pitao da li je poznato ministru Helezu da je trenutno u Upravi za indirektno oporezivanje zaposleno 227 Bošnjaka manje od zakonom utvrđenog broja, a u devet ministarstava je zaposleno 220 Bošnjaka manje i da se svaki mjesec povećava debalans Bošnjaka u institucijama?

- Postavljam pitanje ministru Helezu: Šta ministri Trojke u Vijeću ministara namjeravaju preduzeti da se zaustavi etničko čišćenje Bošnjaka iz institucija Bosne i Hercegovine i da li će ministar Helez u skladu s članom 29. Zakona o upravi zbog nezakonitog rada Anite Markić, direktorice Agencije za državnu službuu, pokrenuti postupak za njenu smjenu - pitao je Smajić.