Tužilac tvrdi da je Milanko Kajganić zaustavio optužnicu za ratni zločin

Milanko Kajganić, glavni državni tužilac, zabranio je slanje Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje optužnice za zločine u Sanskom Mostu i na Manjači, podignute protiv, navodno, njegovog nekadašnjeg nastavnika u srednjoj policijskoj školi i profesora na policijskoj akademiji i drugih osoba, oktriva Detektor na osnovu informacije upućene Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Iz Tužilaštva negiraju bilo kakvo opstruiranje predmeta. Informaciju o postupanju Kajganića, kako je Detektoru potvrdio izvor iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), uputio je Izet Odobašić, tužilac Državnog tužilaštva, Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava VSTV-a. Detektor nije dobio odgovor iz VSTV-a do trenutka objave teksta. Naveli su da će odgovor uslijediti u toku dana. Odobašić je odbio potvrditi ovu informaciju „zbog postupka koji će uslijediti pred nadležnim organima“, kao i na bilo koji način razgovarati s novinarima Detektora. Prema informaciji, u koju su novinari imali uvid, jedan predmet u statističkom godišnjem izvještaju Tužilaštva BiH iz prošle godine nije iskazan završenim, iako je podignuta optužnica.

Ivan Matešić . Detektor.ba

U optužnici za zločin protiv čovječnosti na području Sankog Mosta i Manjače sumnjiči se šest osoba od kojih četiri pripadaju policijskom menadžmentu i istraživačkom timu Stanice javne bezbjednosti (SJB) Sanski Most i sektoru državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti (CSB) Banja Luka. U optužnici se navodi da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine im nanosili teške fizičke i duševne bolove, usljed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Zbog složenosti predmeta, sa više stotina izjava svjedoka i hiljadama materijalnih dokaza sa obimom više od 6000 stranica, podnesen je zahtjev za priznavanje većeg vrednovanja glavnom Državnom tužiocu dok je istraga još bila u toku. Iako se Ivan Matešić, voditelj Posebnog odjela za ratni zločin, usaglasio sa tim zahtjevom, kako se navodi u informaciji, Kajganić taj zahtjev nije uputio na Kolegij Tužilaštva BiH kako je to bio dužan učiniti radi pribavljanja mišljenja. Kajganić je prema informaciji koja je upućena VSTV-u pokušao tužilačku naredbu o provođenju istrage, koju je potpisao Matešić, da stavi van snage kroz pismene primjedbe o čemu nije upoznao Kolegij Tužilaštva. - Milanko Kajganić kao Glavni tužilac je zabranio dostavu podignute optužnice u ovom predmetu Sudu BiH, a potom poduzimao niz protivpropisnih radnji neovlašteno, odnosno prekoračenjem i zloupotrebom ovlaštenja, te van propisanog postupka, brisanjem ili naređivanjem brisanja podataka i dokumenata, koje sam kao ovlašteni tužilac donio i pohranio u TCMS u okviru ovog predmeta, uključujući naredbu o provođenju istrage i istrage, imena i prezimena osumnjičenih - navodi se u informaciji kao i da je Kajganić ove radnje činio nakon kraja prošle godine. Detektor nije mogao dobiti komenar Matešića. U odgovoru koji su dobili na upit iz Tužilaštva BiH, koji su adresirali i na Kajganića, se navodi kako je navedeni predmet glavni tužilac odredio kao prioritetan i izdao obavezna uputstva da se završi. - Predmet još nije okončan konačnom tužilačkom odlukom ali je nalogom glavnog tužioca dato uputstvo rukovodiocu Posebnog odjela za ratne zločine da preduzme sve neophodne mjere za okončanje rada i donošenje tužilačke odluke. Nisu tačni navodi da je glavni tužilac opstruisao istragu i spriječavao podizanje optužnice“, navodi se u odgovoru Tužilaštva za Detektor.

Mirko Vrućinić (desno) sa advokatom . Detektor.ba