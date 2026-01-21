Džermin Pašić pisao VSTV-u: "Vaša šutnja može se shvatiti kao odraz podrške" nekontrolisanoj moći

Zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermin Pašić pisao je ponovo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) kako bi naglasio da još uvijek nije pozvan da “da izloži dokaze o iskazanim činjenicama” u svojoj ranijoj prijavi koja se odnosi na sporno postupanje glavnog tužioca Milanka Kajganića u predmetu protiv Milorada Dodika, saznaje Detektor. Ured disciplinskog tužioca nije donio odluku po pritužbi Pašića – koji je Kajganića prijavio zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića – kao ni po disciplinskoj prijavi koju je nakon toga podnio Kajganić protiv Pašića. Iz VSTV-a potvrdili su za Detektor da su zaprimili prijavu Kajganića protiv svog zamjenika, kao i Pašićevu pritužbu kojom upozorava na ugrožavanje prava i nezavisnosti jer još nije pozvan “da izloži dokaze o iskazanim činjenicama”, kako se navodi u pritužbi.

Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, pojašnjava kako nemaju nikakav osnov da nekoga zovu u ovakvim situacijama. - Po pritužbama može samo postupati Ured disciplinskog tužioca, koji je potpuno neovisan u utvrđivanju osnova za podizanje ili nepodizanje tužbi, koje se potom razmatraju pred disciplinskim komisijama VSTV-a. Jednostavno, mi nemamo pravnog osnova da u ovakvim situacijama utvrđujemo nečiju odgovornost na bilo koji drugi način. Nema nikakvih pozivanja na saslušanje mimo disciplinske istrage i disciplinskog postupka - ističe Bogunić. Iz Ureda disciplinskog tužioca su potvrdili da su zaprimili obje pritužbe – disciplinsku prijavu Kajganića i pritužbu Pašića – te da odluke nisu donesene.

Pašić u pritužbi, kojom urgira na postupanje s ciljem zakonitog, nezavisnog i efikasnog djelovanja institucije, navodi kako je preduzeo sve raspoložive mjere i radnje unutar Tužilaštva BiH “kako bi pokušao spriječiti ugrožavanje prava, nezavisnosti i dužnosti zamjenika glavnog tužioca – rukovodioca Odjela”. On navodi kako je pokušao u razgovorima s predsjednikom Vijeća, vjerujući da autoritetom funkcije može uticati na korigovanje postupanja glavnog tužioca. Bogunić je potvrdio da je razgovarao s Pašićem, koji problematizira to što nije pozvan da izloži dokaze o iskazanim činjenicama.

Ranijim saopštenjem za javnost VSTV-a, prema navodima pritužbe, javnost je ostala uskraćena za potpunu informaciju o postupanju Vijeća u odnosu na pritužbu. - Na takav način stvara se utisak da Vijeće kao nadležni organ izbjegava odgovornost za rješavanje pitanja u kapacitetu propisanih ovlaštenja. Nadalje, saopštenje i vaša šutnja može se shvatiti kao odraz podrške uspostavljenim mehanizmima upravljanja koji su već godinama kamen spoticanja za funkcionalnost Tužilaštva BiH, odnosno mehanizmu potpune i nekontrolisane moći u rukama pojedinaca - navodi se u pritužbi.

Nakon što je Pašić prijavio svog nadređenog, krovno pravosudno tijelo se oglasilo s dva dana zakašnjenja. Detektor je ranije pisao kako je Pašić podnio Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv svog šefa Milanka Kajganića i tužiteljice Vedrane Mijović zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Dodika, Viškovića i Stevandića.

Pašić je u prijavi naveo da su Kajganić i Mijović imali dogovor da zadrže Mijović kao jedinu tužiteljicu tokom istrage, čime je, kako se navodi u prijavi, Kajganić “iskoristio službeni položaj glavnog tužioca” i donio odluku u junu 2025. godine kojom su stavljene van snage odluke o formiranju tužilačkog tima. Dalje se dodaje da je dogovoreno ukidanje pritvora i povlačenje raspisanih potjernica, što Pašić smatra prekoračenjem ovlasti, kao i stupanje u kontakt s osumnjičenim i njihovim advokatom. Iz Državnog tužilaštva su potvrdili da je ranije formiran predmet protiv Kajganića na osnovu Pašićeve prijave, ali odluka još nije donesena.