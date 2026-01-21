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ZAMJENIK GLAVNOG TUŽIOCA

Džermin Pašić pisao VSTV-u: "Vaša šutnja može se shvatiti kao odraz podrške" nekontrolisanoj moći

Po pritužbama može samo postupati Ured disciplinskog tužioca, rekao je Bogunić

Zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermin Pašić. Društvene mreže

A. O.

21.1.2026

Zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermin Pašić pisao je ponovo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) kako bi naglasio da još uvijek nije pozvan da “da izloži dokaze o iskazanim činjenicama” u svojoj ranijoj prijavi koja se odnosi na sporno postupanje glavnog tužioca Milanka Kajganića u predmetu protiv Milorada Dodika, saznaje Detektor.

Ured disciplinskog tužioca nije donio odluku po pritužbi Pašića – koji je Kajganića prijavio zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića – kao ni po disciplinskoj prijavi koju je nakon toga podnio Kajganić protiv Pašića.

Iz VSTV-a potvrdili su za Detektor da su zaprimili prijavu Kajganića protiv svog zamjenika, kao i Pašićevu pritužbu kojom upozorava na ugrožavanje prava i nezavisnosti jer još nije pozvan “da izloži dokaze o iskazanim činjenicama”, kako se navodi u pritužbi.

Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a BiH, pojašnjava kako nemaju nikakav osnov da nekoga zovu u ovakvim situacijama.

- Po pritužbama može samo postupati Ured disciplinskog tužioca, koji je potpuno neovisan u utvrđivanju osnova za podizanje ili nepodizanje tužbi, koje se potom razmatraju pred disciplinskim komisijama VSTV-a. Jednostavno, mi nemamo pravnog osnova da u ovakvim situacijama utvrđujemo nečiju odgovornost na bilo koji drugi način. Nema nikakvih pozivanja na saslušanje mimo disciplinske istrage i disciplinskog postupka - ističe Bogunić.

Iz Ureda disciplinskog tužioca su potvrdili da su zaprimili obje pritužbe – disciplinsku prijavu Kajganića i pritužbu Pašića – te da odluke nisu donesene.

Pašić u pritužbi, kojom urgira na postupanje s ciljem zakonitog, nezavisnog i efikasnog djelovanja institucije, navodi kako je preduzeo sve raspoložive mjere i radnje unutar Tužilaštva BiH “kako bi pokušao spriječiti ugrožavanje prava, nezavisnosti i dužnosti zamjenika glavnog tužioca – rukovodioca Odjela”.

On navodi kako je pokušao u razgovorima s predsjednikom Vijeća, vjerujući da autoritetom funkcije može uticati na korigovanje postupanja glavnog tužioca. Bogunić je potvrdio da je razgovarao s Pašićem, koji problematizira to što nije pozvan da izloži dokaze o iskazanim činjenicama.

Ranijim saopštenjem za javnost VSTV-a, prema navodima pritužbe, javnost je ostala uskraćena za potpunu informaciju o postupanju Vijeća u odnosu na pritužbu.

- Na takav način stvara se utisak da Vijeće kao nadležni organ izbjegava odgovornost za rješavanje pitanja u kapacitetu propisanih ovlaštenja. Nadalje, saopštenje i vaša šutnja može se shvatiti kao odraz podrške uspostavljenim mehanizmima upravljanja koji su već godinama kamen spoticanja za funkcionalnost Tužilaštva BiH, odnosno mehanizmu potpune i nekontrolisane moći u rukama pojedinaca - navodi se u pritužbi.

Nakon što je Pašić prijavio svog nadređenog, krovno pravosudno tijelo se oglasilo s dva dana zakašnjenja.

Detektor je ranije pisao kako je Pašić podnio Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv svog šefa Milanka Kajganića i tužiteljice Vedrane Mijović zbog postupanja u predmetu napada na ustavni poredak u kojem je istraga obustavljena protiv Dodika, Viškovića i Stevandića.

Pašić je u prijavi naveo da su Kajganić i Mijović imali dogovor da zadrže Mijović kao jedinu tužiteljicu tokom istrage, čime je, kako se navodi u prijavi, Kajganić “iskoristio službeni položaj glavnog tužioca” i donio odluku u junu 2025. godine kojom su stavljene van snage odluke o formiranju tužilačkog tima. Dalje se dodaje da je dogovoreno ukidanje pritvora i povlačenje raspisanih potjernica, što Pašić smatra prekoračenjem ovlasti, kao i stupanje u kontakt s osumnjičenim i njihovim advokatom.

Iz Državnog tužilaštva su potvrdili da je ranije formiran predmet protiv Kajganića na osnovu Pašićeve prijave, ali odluka još nije donesena.

Pašić i Kajganić nisu željeli da govore za Detektor o svojim prijavama i pritužbama.

# SANIN BOGUNIĆ
# DŽERMIN PAŠIĆ
# MILANKO KAJGANIĆ
# TUŽILAŠTVO BIH
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