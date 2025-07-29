Nakon što mu je pod automobil bio postavljen GPS uređaj: Državni tužilac Džermin Pašić dobio policijsku zaštitu

Vasiljević se sumnjiči da je podmetnuo GPS uređaj pod automobil tužioca Džermina Pašića

A. O.

29.7.2025

Tužilac i zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Džermin Pašić dobio je policijsku zaštitu, nezvanično je potvrđeno za portal „Avaza“, a kako saznajemo, odluku je donijela Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Ova odluka je donesena nakon što je na njegovom automobilu pronađen GPS uređaj.

Podsjećamo, osoba koja je osumnjičena za postavljanje ovog uređaja je uhapšena prije nekoliko dana u Bijeljini, a riječ je o Stojanu Vasiljeviću.

Osumnjičeni Stojan Vasiljević se tereti za počinjenje krivičnog djela pripremanje krivičnog djela iz člana 248. KZBiH u vezi sa krivičnim djelom ometanje rada pravosuđa iz člana 241. stav 2. istog Zakona, saopćeno je iz Suda BiH.

Podsjećamo, 3. jula ove godine, ispred Tužilaštva BiH na terenu su bili pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te druge kontra-diverzione jedinice.

Tokom KDZ pregleda, uposlenici ove institucije su bili evakuisani.

