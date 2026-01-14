Ured disciplinskog tužioca nije donio odluku po prijavi protiv Kajganića i Mijović

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) još uvijek nije donio odluku u predmetu protiv glavnog tužioca Državnog tužilaštva Milanka Kajganića i tužiteljice Vedrane Mijović.

Predmet je formiran u novembru prošle godine, po dostavljenoj prijavi zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermina Pašića protiv Kajganića i Mijović.

- Odluka u predmetu protiv glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića i tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedrane Mijović nije donesena - kratko je odgovoreno za Detektor.

Ranije je zamjenik glavnog državnog tužioca podnio krivičnu prijavu protiv Kajganića i Mijović zbog zajedničkog postupanja ovo dvoje tužilaca u predmetu protiv Radovana Viškovića, Nenada Stevandića i Milorada Dodika za napad na ustavni poredak.

Osim krivične prijave, Pašić je u oktobru 2025. godine poslao pritužbu VSTV-u navodeći kako je degradiran na poziciji zamjenika glavnog državnog tužioca, te kako je pretrpio mobing Kajganića.

U pritužbi je navedeno i da ga se zaobilazilo tokom istrage napada na ustavni poredak. O ovoj pritužbi nije se govorilo na dvije sjednice Vijeća koje su u međuvremenu održane.