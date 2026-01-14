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FORMIRAN PREDMET

Ured disciplinskog tužioca nije donio odluku po prijavi protiv Kajganića i Mijović

Ranije je zamjenik glavnog državnog tužioca podnio krivičnu prijavu protiv Kajganića i Mijović

Pašić i Kajganić. Tužilaštvo BiH / Detektor

A. O. / BIRN BiH

14.1.2026

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) još uvijek nije donio odluku u predmetu protiv glavnog tužioca Državnog tužilaštva Milanka Kajganića i tužiteljice Vedrane Mijović.

Predmet je formiran u novembru prošle godine, po dostavljenoj prijavi zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermina Pašića protiv Kajganića i Mijović.

- Odluka u predmetu protiv glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića i tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Vedrane Mijović nije donesena - kratko je odgovoreno za Detektor.

Ranije je zamjenik glavnog državnog tužioca podnio krivičnu prijavu protiv Kajganića i Mijović zbog zajedničkog postupanja ovo dvoje tužilaca u predmetu protiv Radovana Viškovića, Nenada Stevandića i Milorada Dodika za napad na ustavni poredak.

Osim krivične prijave, Pašić je u oktobru 2025. godine poslao pritužbu VSTV-u navodeći kako je degradiran na poziciji zamjenika glavnog državnog tužioca, te kako je pretrpio mobing Kajganića. 

U pritužbi je navedeno i da ga se zaobilazilo tokom istrage napada na ustavni poredak. O ovoj pritužbi nije se govorilo na dvije sjednice Vijeća koje su u međuvremenu održane.

VSTV je nakon dva dana šutnje o krivičnoj prijavi Džermina Pašića u pisanom saopćenju naveo kako je prije dopisa iz oktobra postojao i dopis iz jula koji se odnosio na nezadovoljstvo mehanizmima zaštite od neosnovanih i kontinuiranih medijskih diskreditacija, te nezadovoljstvo njegovom fizičkom zaštitom s obzirom da je na njegovom automobilu pronađena naprava za praćenje. 

Tada se na osnovu informacije glavnog državnog tužioca iz augusta o poduzetim aktivnostima zaključilo da su poduzete adekvatne mjere na zaštiti zamjenika glavnog tužioca.

Prijavu iz oktobra VSTV je, kako kažu iz ove institucije, uputio Uredu disciplinskog tužioca. Nije potvrđeno da li je na osnovu nje formiran predmet.

Ured disciplinskog tužioca je zbog nedostatka dokaza u aprilu odbacio pritužbu protiv Kajganića zbog istupa u televizijskoj emisiji u kojoj je komentarisao procesuiranje negiranja genocida.

# DŽERMIN PAŠIĆ
# MILANKO KAJGANIĆ
# TUŽILAŠTVO BIH
# VEDRANA MIJOVIĆ
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