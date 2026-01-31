Ministar Nedžad Lokmić o najavama protesta boraca: Borački dodatak ide u Parlament

Kad Vlada FBiH odredi visinu boračkog dodatka, prijedlog će biti upućen prema Parlamentu, gdje će se nastojati pronaći najprihvatljivije rješenje

Avaz

Alen Bajramovic

31.1.2026

Nezadovoljni zbog činjenice da ni nakon brojnih najava i višemjesečnog angažmana Radne grupe, koja je radila na pripremi prijedloga zakonskog rješenja, borački dodatak nije postao dijelom ovogodišnjeg budžeta FBiH, dio braniteljske populacije najavljuje proteste. 

Konačnu odluku donijet će 14. februara u Konjicu, gdje će održati i protestnu šetnju.

1,50 KM po mjesecu

Ministar za boračka pitanja FBiH Nedžad Lokmić kazao je “Avazu” da borački dodatak ne predstavlja samo materijalnu, već i moralnu satisfakciju za doprinos u odbrani zemlje.

- Radna grupa je predložila iznos od 1,50 KM po mjesecu provedenom u borbi. Trenutno se prikupljaju mišljenja nadležnih institucija i javnosti. Do sada smo zaprimili jedno pozitivno mišljenje, dok još čekamo mišljenja Ministarstva finansija i Ministarstva pravde, zbog čega sa zvaničnim prijedlogom prema Vladi Federacije BiH još nismo mogli ići – kazao je Lokmić.

Podsjetimo, za uvođenje boračkog dodatka za više od 383.000 bivših pripadnika Armije RBiH, MUP-a RBiH i HVO-a, s iznosom od 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani, neophodno je osigurati blizu 235 miliona KM, što je gotovo 57 posto budžeta kojim Ministarstvo trenutno raspolaže.

Iz budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata redovno se isplaćuju sve boračke naknade, od invalidnina do egzistencijalnih naknada, koje se svake godine postepeno povećavaju. S druge strane, nije prihvaćena inicijativa da ovo pravo dobiju samo bivši branitelji koji u međuvremenu nisu riješili svoju egzistenciju.

Sporan iznos

- Kad Vlada FBiH odredi visinu boračkog dodatka, prijedlog će biti upućen prema Parlamentu, gdje će se nastojati pronaći najprihvatljivije rješenje visine dodatka, s ciljem da zadovoljimo potrebe što većeg broja korisnika. Nikada nismo bili bliže usvajanju ovog zakona. Sporna je visina iznosa i o tome ćemo razgovarati kako bismo, ako bude potrebno, pronašli dodatna rješenja – ističe Lokmić.

Tvrdi da priča o boračkom dodatku nije završena i da će se, kakav god bude stav Vlade, tražiti dodatna rješenja u smislu primjene, ali i osiguravanja potrebnih sredstava.

"Molim naše časne borce za malo strpljenja"

- Razumijem pritiske i očekivanja boraca i svjestan sam koliko su ova pitanja važna.

Ovim putem molim naše časne borce za malo strpljenja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom i dijalogom doći do rješenja koja će biti pravična i korisna za sve. U ovom trenutku cilj nam je da situaciju rješavamo odgovorno i transparentno, posebno imajući u vidu da borački dodatak obuhvata više od 380.000 boraca – kaže Lokmić.

