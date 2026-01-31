PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik nakon sastanka s Orbanom: Mađarska je primjer da se može voditi samostalna politika uprkos pritiscima

U Budimpešti borave i v.d. predsjednice RS Ana Tršić i ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir

Dodik i Trišić-Babić s Orbanom. Platforma X

S. S.

31.1.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, v.d. predsjednice RS Ana Trišić-Babić i ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir borave u posjeti Budimpešti, gdje su se sastali s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Dodik je nakon sastanka poručio da razgovarati s Orbanom znači biti s liderom koji razumije da su mir, stabilnost i suverenitet temelj svake ozbiljne države. 

- Naše prijateljstvo nije protokolarno - ono je izgrađeno na međusobnom poštovanju, iskrenosti i zajedničkom pogledu na Evropu budućnosti. Mađarska danas pokazuje da je moguće voditi samostalnu politiku uprkos pritiscima, a podrška koju Orban uživa među ljudima širom Evrope i u Mađarskoj potvrda je da narod prepoznaje snagu i dosljednost. Njegova pobjeda na parlamentarnim izborima bit će važna ne samo za Mađarsku, već i za sve nas koji vjerujemo u Evropu suverenih naroda.

Ponosan sam na naše partnerstvo i uvjeren da ćemo u godinama pred nama još snažnije povezivati srpski i mađarski narod kroz politiku mira, razvoja i uzajamnog poštovanja - naglasio je Dodik.

# VIKTOR ORBAN
# MILORAD DODIK
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
