Besplatno kroz najduži tunel na Koridoru Vc: Evo kako izgleda nova dionica između Nemile i Vranduka

Bosna i Hercegovina 17. decembra 2025. godine dobila je najduži cestovni tunel na Koridoru Vc, tunel Bosna, dug 3,6 kilometara, koji je dio nove 11 kilometara duge dionice autoceste između Vranduka, Nemile i Poprikuša.

Reporter „Avaza“ jutros se provozao upravo ovom dionicom puta, koja označava puštanje u promet jedne od tehnički najzahtjevnijih trasa na Koridoru Vc.