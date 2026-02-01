Besplatno kroz najduži tunel na Koridoru Vc: Evo kako izgleda nova dionica između Nemile i Vranduka

Bosna i Hercegovina 17. decembra 2025. godine dobila je najduži cestovni tunel na Koridoru Vc, tunel Bosna, dug 3,6 kilometara, koji je dio nove 11 kilometara duge dionice autoceste između Vranduka, Nemile i Poprikuša.
Reporter „Avaza“ jutros se provozao upravo ovom dionicom puta, koja označava puštanje u promet jedne od tehnički najzahtjevnijih trasa na Koridoru Vc.
Dobra vijest za vozače je ta što je vožnja ovom dionicom još uvijek besplatna. Inače, ovim projektom unapređena je putna komunikacija između Zenice i Žepča, što samim tim rasterećuje magistralnu cestu M-17.
Naravno, ova dionica puta skraćuje vrijeme putovanja na tom dijelu rute.
Gotovo 4,6 kilometara trase čine mostovi, vijadukti i tuneli, što dodatno potvrđuje složenost projekta realiziranog u zahtjevnim terenskim uslovima.
