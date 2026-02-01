Bihać dobio "zeleno svjetlo" za povećanje broja taksi vozila

Izmjenama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Unsko-sanskog kantona stvoreni su uslovi za povećanje broja taksi vozila u Bihaću, čime se otvara prostor za proširenje poslovanja postojećih taksista i ulazak novih privrednih subjekata u tu djelatnost.

Inicijativu za izmjenu važećih propisa podnio je vijećnik Gradskog vijeća Bihaća Adis Dizdarić, a njen suštinski cilj bio je promjena omjera broja taksi vozila u odnosu na broj stanovnika.

Umjesto dosadašnjeg ograničenja „jedno taksi vozilo na 1.000 stanovnika“, predloženo je usklađivanje s federalnim zakonskim okvirom, prema kojem se može odrediti jedno taksi vozilo na 500 do 1.000 stanovnika.

U obrazloženju inicijative navedeno je da je važeća odluka u praksi dovela do stopostotne popunjenosti registrovanih taksi vozila, čime je onemogućeno osnivanje novih djelatnosti u ovoj oblasti. Također je ukazano na problem da značajan broj taksi vozila koja posluju na području Bihaća imaju registraciju u susjednim općinama, što dovodi do situacije u kojoj se prihodi ostvaruju u gradu, dok se porezi i doprinosi plaćaju izvan lokalne zajednice.

Dizdarić je istakao da se inicijativom ne stavlja niko u povlašten položaj, već se svim zainteresovanim licima omogućava ravnopravan pristup tržištu, uz poštivanje zakonskih propisa i nadzor nadležnih kantonalnih organa. Prema njegovim navodima, povećanje broja taksi vozila doprinosi razvoju zdrave konkurencije i podizanju kvaliteta usluga, naročito imajući u vidu ulogu Bihaća kao regionalnog centra Unsko-sanskog kantona.

Izmijenjenu odluku jednoglasno su prihvatili Vlada Unsko-sanskog kantona i Skupština Unsko-sanskog kantona, uz podršku Ministarstvo privrede USK i Grad Bihać.

- Ovom odlukom omogućeno je našim sadašnjim i budućim privrednicima da budu konkurentniji na tržištu rada - poručio je Dizdarić, naglašavajući da je cilj inicijative bio stvaranje realnijih i održivijih uslova za razvoj taksi djelatnosti u Bihaću.