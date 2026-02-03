Unapređenje bilateralnih odnosa u fokusu sastanka Zvizdića i ambasadora Ukrajine

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić primio je danas u nastupnu posjetu prvog ambasadora Ukrajine u Bosni i Hercegovini Volodymyra Bachynskog.

Tokom susreta razgovarano je o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Ukrajine, te o mogućnostima unapređenja saradnje na političkom, ekonomskom i parlamentarnom planu. Tom prilikom, Zvizdić je izrazio dobrodošlicu ambasadoru Bachynskom, te mu poželio uspješan i konstruktivan mandat u Bosni i Hercegovini.

Ambasador Bachynskyi zahvalio je na prijemu i na kontinuiranom poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Istakao je opredijeljenost Ukrajine za jačanje prijateljskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, kao i za intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Zahvalio je na učešću Zvizdića na svim održanim sastancima Krimske platforme za podršku Ukrajini u okviru parlamentarnog nivoa.

Sagovornici su se složili da postoji prostor za unapređenje parlamentarne saradnje, razmjenu iskustava, te jačanje dijaloga između institucija dvije zemlje, saopćeno je iz PSBiH.