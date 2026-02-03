Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BILATERALNI ODNOSI

Unapređenje bilateralnih odnosa u fokusu sastanka Zvizdića i ambasadora Ukrajine

Tokom susreta razgovarano je o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Ukrajine

Tokom susreta. FENA

FENA

3.2.2026

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić primio je danas u nastupnu posjetu prvog ambasadora Ukrajine u Bosni i Hercegovini Volodymyra Bachynskog.

Tokom susreta razgovarano je o bilateralnim odnosima između Bosne i Hercegovine i Ukrajine, te o mogućnostima unapređenja saradnje na političkom, ekonomskom i parlamentarnom planu. Tom prilikom, Zvizdić je izrazio dobrodošlicu ambasadoru Bachynskom, te mu poželio uspješan i konstruktivan mandat u Bosni i Hercegovini.

Ambasador Bachynskyi zahvalio je na prijemu i na kontinuiranom poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Istakao je opredijeljenost Ukrajine za jačanje prijateljskih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, kao i za intenziviranje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Zahvalio je na učešću Zvizdića na svim održanim sastancima Krimske platforme za podršku Ukrajini u okviru parlamentarnog nivoa.

Sagovornici su se složili da postoji prostor za unapređenje parlamentarne saradnje, razmjenu iskustava, te jačanje dijaloga između institucija dvije zemlje, saopćeno je iz PSBiH.

# DENIS ZVIZDIĆ
# PSBIH
# BILATERALNI ODNOSI
# UKRAJINA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.