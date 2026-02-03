Nikšić: Vlada FBiH nastavlja s mjerama zaštite standarda radnika i stabilnije ekonomije

Vlada Federacije BiH nastavlja s mjerama koje imaju jasan cilj, a to je zaštita standarda radnika i stabilnije, pravednije ekonomsko okruženje - izjavio je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Kako je poručio, današnja podrška Ekonomsko-socijalnog vijeća Uredbi o isplati neoporezive pomoći radnicima potvrda je da ove reforme imaju podršku i sindikata i poslodavaca.

- U prvoj polovini 2026. godine poslodavci će moći isplaćivati do 300 KM mjesečno neoporezive pomoći radnicima. To znači veća primanja za zaposlene, bez dodatnog opterećenja privrede - naveo je Nikšić.

Vlada se, kako ističe, svjesno odriče dijela budžetskih prihoda kako bi novac završio direktno kod radnika i rasteretio poslovanje.

- Važno je naglasiti: ova pomoć ne može i ne smije biti izgovor za smanjenje postojećih plata. Nastavljamo voditi odgovornu politiku zasnovanu na socijalnom dijalogu, jer samo zajedničkim rješenjima možemo graditi sigurniju i bolju budućnost za građane Federacije BiH - poruka je federalnog premijera.