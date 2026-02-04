Aleksandra Pandurević za “Avaz”: Dejtonski sporazum jedini garant opstanka RS, nezavisna RS nema podršku čak ni Srbije

Predstavnici stranaka opozicije u RS apsolutno su uvjereni da će kandidat SDS-a Branko Blanuša pobijediti na prijevremenim izborima za predsjednika RS, te da će njegova pobjeda biti potvrđena nakon ponovljenih izbora na 136 biračkih mjesta u nedjelju. Nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas oko 14 sati izmijeni podatke u aplikaciji za izborne rezultate i izbriše podatke sa biračkih mjesta na kojima su izbori poništeni, Blanuša će imati prednost od oko 6.000 glasova.

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević kaže da pobjedu Blanuše najavljuju upravo rezultati iz kojih su izuzeti glasovi s biračkih mjesta na kojima su zabilježene nepravilnosti.

- Ovaj put smo se dobro spremili. Imamo i članove biračkih odbora, i posmatrače, a naši aktivisti su zaduženi da spriječe izborne krađe. Sigurna sam da to neće moći ponoviti u obimu u kojem su to radili na izborima 23. novembra. Konačna pobjeda profesora Blanuše ne može biti ugrožena, bez obzira što oni sad uveliko hodaju s džakovima novca i pokušavaju kupiti glasove, pa su cijene glasova, kako nam ljudi kažu s terena, dostigle i 500 maraka, dok opozicionim biračima nude i po 300 KM samo da ne izađu taj dan na izbore. Mi poručujemo svima – uzmite novac, jer to je vaš novac kojeg su opljačkali, a izađite i glasajte za bolju budućnost RS i profesora Blanušu – kaže Pandurević.

Ona je komentirala i ponovno intenziviranje secesionističke retorike iz SNSD-a. Kaže da radikalizacijom i podizanjem tenzija Dodik nanosi štetu i samoj RS i srpskom narodu.

- Priču o samostalnosti RS Dodik “gusla” 20 godina, a rezultati izbora su pokazali da je ljudima više dosta te isprazne retorike. Jer što Dodik više priča o samostalnosti RS, nje je sve manje. Jasno je u ovom momentu, imali ste predsjednika Vučića koji je prije nekoliko dana gostovao u programu FTV, da RS za takav poduhvat ne bi imala čak ni podršku Srbije i da to što Dodik radi nisu iskrene namjere, već njegova predizborna kampanja koju su građani prozreli i prezreli. Što on više priča o nezavisnosti, oni su sve siromašniji, a njegovi prijatelji, porodica, kumovi sve bogatiji. Svi u RS su svjesni da je Dejtonski sporazum jedini garant opstanka RS i da svako ugrožavanje Dejtonskog sporazuma, pa i priča o nezavisnosti, jeste ugrožavanje RS. Jučer smo imali i izjave gospodina Dragana Čovića da je neophodna revizija Dejtona. Sigurno gospodin Čović nije bez aspiracija i prema teritoriji RS – ističe Pandurević.