Aleksandra Pandurević za "Avaz": Šta reći o Dodiku, ako su grafološke analize pokazale da je krao čak i u svom selu

Ne stišavaju se reakcije na odluku Centralne izborne komisije BiH, koja je prijevremene izbore za predsjednika RS poništila na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica. U roku od tri dana od objavljivanja odluke politički subjekti imaju pravo žalbe Apelacionom odjeljenju Suda BiH, a sudeći prema najavama, žalbe će stići i iz SNSD-a, i iz SDS-a.
Najoštrije, pa i neprimjerene i prijeteće poruke članovima CIK-a BiH stižu iz SNSD-a. Predsjednik SNSD-a već dva dana ne prestaje govoriti o odluci, a jučer je kazao kako „postoji zavjera CIK-a i Bošnjaka iz Sarajeva”, najavljujući i krivične prijave protiv članova CIK-a BiH.
- Misle da mogu da provode politički teror kako hoće, ali nećemo to dozvoliti - kazao je, najavljujući angažman članova stranaka aktuelne većine na terenu u 136 biračkih mjesta.
Aleksandra Pandurević, članica Predsjedništva SDS-a kaže kako je “zanimljivo da nije političkim terorom smatrao i da mu nisu smetali ni Jovan Kalaba, ni Vanja Bjelica Prutina kad su njega ustoličili na krađi glasova za predsjednika Republike“.
- Očito je mislio da može nastaviti tu praksu i da će CIK bespogovorno njegove kandidate ustoličavati na izbornoj krađi. Šta reći o Miloradu Dodiku, ako su grafološke analize pokazale da je krao čak i u svom selu?! Da ga ni njegovi seljani ne podržavaju u toj mjeri, pa je morao čak i u Bakincima da krade – kazala je za “Avaz” Pandurević.
Odluku CIK-a smatra iznuđenom, jer je rezultat izbora bio veoma “tijesan”, a razmjere krađe glasova nevjerovatne.
- Samo grafološke analize, kontrolna brojanja i glasovi nepostojećih birača oduzimaju kandidatu SNSD-a 5.000 glasova i na to se nije moglo zažmiriti, jer bi tada oni ušli u krivično djelo. Odluka CIK-a nije dobra. Ako u Doboju i Zvorniku imate poništene izbore na više od 50 posto biračkih mjesta, a članovi CIK-a priznaju da grafološka analiza nije vršena na mjestima na kojima izbori nisu poništeni, oni su izbore morali poništiti u kompletnim izbornim jedinicama. Mi ćemo uložiti žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH da se u cijelosti ponište izbori u Zvorniku i Doboju – ističe Pandurević.
Samo grafološke analize, kontrolna brojanja i glasovi nepostojećih birača oduzimaju kandidatu SNSD-a 5.000 glasova i na to se nije moglo zažmiriti, jer bi tada oni ušli u krivično djelo.