Aleksandra Pandurević za "Avaz": Šta reći o Dodiku, ako su grafološke analize pokazale da je krao čak i u svom selu

Ne stišavaju se reakcije na odluku Centralne izborne komisije BiH, koja je prijevremene izbore za predsjednika RS poništila na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica. U roku od tri dana od objavljivanja odluke politički subjekti imaju pravo žalbe Apelacionom odjeljenju Suda BiH, a sudeći prema najavama, žalbe će stići i iz SNSD-a, i iz SDS-a. Najoštrije, pa i neprimjerene i prijeteće poruke članovima CIK-a BiH stižu iz SNSD-a. Predsjednik SNSD-a već dva dana ne prestaje govoriti o odluci, a jučer je kazao kako „postoji zavjera CIK-a i Bošnjaka iz Sarajeva”, najavljujući i krivične prijave protiv članova CIK-a BiH.

- Misle da mogu da provode politički teror kako hoće, ali nećemo to dozvoliti - kazao je, najavljujući angažman članova stranaka aktuelne većine na terenu u 136 biračkih mjesta. Aleksandra Pandurević, članica Predsjedništva SDS-a kaže kako je “zanimljivo da nije političkim terorom smatrao i da mu nisu smetali ni Jovan Kalaba, ni Vanja Bjelica Prutina kad su njega ustoličili na krađi glasova za predsjednika Republike“. - Očito je mislio da može nastaviti tu praksu i da će CIK bespogovorno njegove kandidate ustoličavati na izbornoj krađi. Šta reći o Miloradu Dodiku, ako su grafološke analize pokazale da je krao čak i u svom selu?! Da ga ni njegovi seljani ne podržavaju u toj mjeri, pa je morao čak i u Bakincima da krade – kazala je za “Avaz” Pandurević.