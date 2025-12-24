Pandurević: Što Dodik više hoda po terenu, to je veći rejting Blanuše, bit ćemo mu zahvalni ako se više aktivira

Članica Predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević, poručila je da nije potpuno zadovoljna odlukom CIK. Izbori su, kaže ona, morali da budu poništeni i ponovljeni na više biračkih mjesta i u cijelim izbornim jedinicama - Doboj, Zvornik i Laktaši.

Zbog toga će, kaže ona, SDS uložiti žalbu i zahtijevati upravo to. Ona se osvrnula i na Dodikova očekivanja koja je iznio na današnjoj konferenciji za novinare, kada je, između ostalog, rekao da se nada izlaznosti od preko 60 posto, ali i još većoj prednosti kandidata SNSD, Siniše Karana. Najavio je Dodik i rad na terenu.

– Milorad Dodik je očekivao i da će Siniša Karan pobijediti sa 100.000 razlike. On još nije shvatio poruku naroda da im je dosta njega i njegovih priča. Siniša Karan možda uspije napraviti solidan broj glasova, pod uslovom da Milorad Dodik bude šutio i nigdje se ne bude pojavljivao. Što Dodik više hoda po terenu, to veći rejting profesora Branka Blanuše. Mi ćemo mu biti zahvalni na tome, jer to garantuje trijumf Blanuši – navela je Pandurević.