Pandurević: Na svakom od 100 kontrolisanih biračkih mjesta, glasalo je po sedam pokojnika

Zbog malverzacija u izbornom procesu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jedonijela naredbu za ponovno brojanje glasačkih listića na 51 biračkom mjesto i to 34 mjesta u Zvorniku, sedam u Laktašima, osam u Doboju te po jedno u Ugljeviku i Loparama.

Članica rukovodstva SDS-a Aleksandra Pandurević oglasila se na društvenoj mreži X o navodnim izbornim krađama na nedavno održanim prijevremenim izborima za predsjednika RS.

Odluka je donesena na osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata i na osnovu prijava, a utvrđeno je da na izvjesnom broju biračkih mjesta ima nepravilnosti koje se trebaju otkloniti.

Pandurević je sada istakla kako će 23. novembar ove godine ostati upamćen kao "dan masovnog vaskrsenja".