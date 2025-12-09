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NAKON IZBORA U RS

Pandurević: Na svakom od 100 kontrolisanih biračkih mjesta, glasalo je po sedam pokojnika

Pandurević je sada istakla kako će 23. novembar ove godine ostati upamćen kao "dan masovnog vaskrsenja"

Pandurević: Glasali pokojnici. Facebook

A. O.

9.12.2025

Članica rukovodstva SDS-a Aleksandra Pandurević oglasila se na društvenoj mreži X o navodnim izbornim krađama na nedavno održanim prijevremenim izborima za predsjednika RS.

Zbog malverzacija u izbornom procesu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jedonijela naredbu za ponovno brojanje glasačkih listića na 51 biračkom mjesto i to 34 mjesta u Zvorniku, sedam u Laktašima, osam u Doboju te po jedno u Ugljeviku i Loparama.

Komentar Pandurević. Platforma X

Odluka je donesena na osnovu izvještaja kontrole izbornih rezultata i na osnovu prijava, a utvrđeno je da na izvjesnom broju biračkih mjesta ima nepravilnosti koje se trebaju otkloniti.

Pandurević je sada istakla kako će 23. novembar ove godine ostati upamćen kao "dan masovnog vaskrsenja".

Jasno je da je Pandurević kroz šalu aludirala na veliki broj mrtvih osoba koje su glasale na proteklim izborima u Republici Srpskoj, što je jedan od dokaza teške izborne krađe.

- 23. novembar ostaće upamćen i kao dan masovnog vaskrsenja. Na svakom od 100 kontrolisanih biračkih mjesta, glasalo je po sedam pokojnika - napisala je Pandurević.

# IZBORI
# SDS
# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# RS
# CIK BIH
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