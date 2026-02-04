Sindikat komunalnih radnika HNK-a traži razrješenje v.d. direktorice J.P. Komunalno Mostar

Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražio je razrješenje v.d. izvršne direktorice J.P. Komunalno d.o.o. Mostar Jadranke Senkić, navodeći kako u tom poduzeću postoje, kako tvrde, nezakonite radnje i pritisci povezani s najavljenom reorganizacijom poduzeća.

U priopćenju dostavljenom medijima Sindikat navodi kako se od početka 2026. godine provode aktivnosti na novoj organizaciji poduzeća, za koje tvrde da se provode bez odgovarajuće pravne osnove te uz političke utjecaje. Iz Sindikata ističu kako je reorganizacija, prema njihovim tvrdnjama, usmjerena na podjelu poduzeća na dvije radne jedinice, što, kako navode, izaziva zabrinutost među radnicima.

Sindikat također tvrdi kako su pojedinim zaposlenicima davani usmeni nalozi koji nisu u skladu s internim aktima poduzeća, uključujući izmjene u financijskom softveru, nabavu opreme i organizacijske promjene bez formalnih odluka. Navode i pritiske na rukovodstvo poduzeća te premještanje zaposlenika bez prethodno definiranih ugovornih odnosa.

U priopćenju su iznesene i optužbe o navodnom korištenju službenog vozila u privatne svrhe te zapošljavanjima koja su, prema tvrdnjama Sindikata, suprotna internim pravilima poduzeća. Također navode kako su postupci uprave, po njihovom mišljenju, narušili radnu atmosferu i doveli do podjela među zaposlenicima.

Sindikat je pozvao gradonačelnika Mostara Marija Kordića da, kako navode, hitno razriješi v.d. izvršnu direktoricu, upozoravajući kako bi daljnji razvoj situacije mogao ugroziti poslovanje poduzeća i egzistenciju više od 300 zaposlenih.