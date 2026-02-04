Crnadak: Rezultat nakon izbora bit će početak nove ere, sužen je prostor za manipulacije

Gost Špice Televizije Sarajevo bio je Igor Crnadak, zastupnik u Narodnoj skupštini RS.

Govorio je o ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska koji će se održati u nedjelju. Također, osvrnuo se i na trenutnu atmosferu u RS-u i očekivanjima.

–Raspoloženje je dobro. U javnosti u RS-u možete osjetiti da se očekuje promjena. Očekuje se rezultat koji će zapravo biti početak jedne nove ere. Ere poslije SNSD-a i to prosto lebdi u vazduhu – istakao je Igor Crnadak.

Prema njegovim riječima, prednost gospodina Blanuše bit će sačuvana u nedjelju, te će on iz ovoga izaći kao pobjednik.

-To se može vidjeti iz nedavnog nastupa organizacionog sekretara SNSD-a koji je govorio uglavnom o pravdanjima. Zašto je došlo do male izlaznosti, zašto su njihovi ljudi bili iznenađeni, kako ti izbori nisu ni trebali biti, ali u svemu tome nije dao ni jedan odgovor, pa čak ni zašto svi članovi SNSD-a nisu izašli na izbore, kada pogledate glasove koje je dobio Karan. Tako da, očigledno je da oni vrše jednu pripremu javnosti i vlastite svoje strukture na to što će se desiti, odnosno pripremu za to što će se desiti u nedjelju, a to je poraz njihovog kandidata gospodina Karana, zaključuje Crnadak.

Govoreći za preostale dane do nedjelje i izbora, ističe da su dvije stvari važne.

–Jedna stvar je da definitivno su suženi prostori SNSD-u, da ponovi manipulacije na glasačkim mjestima. Sada će biti prisutan po jedan predstavnik opozicije u biračkom odboru i na svakom mjestu kao posmatrač i mislim da su skoro pa izgubljene šanse da se manipuliše na samom biračkom mjestu. Zbog toga njihove operacije dobile su drugo težište i oni se sada pomjeraju ka kupovini glasova. Sada su sve češći ti glasovi koji dolaze, najviše je iz Doboja i Zvornika. Nude se ogromne cifre. Sada su one već preko 500 maraka za jedan glas. Postoje priče, čak i informacije da se onim sigurnim glasačima opozicije nudi novac, samo da ostanu kod kuće, da ništa ne rade, da ne učestvuju u tome. To je očekivano bilo da će oni raditi, jer je to jednostavno jedina stvar koja im je preostala. Moja poruka je poruka koja se čuje već danima iz krugova SDS-a i drugih opozicionih stranaka, da narod treba potpuno razumjeti da taj novac koji im neki emisari nude ovih dana – da je to njihov novac. I da nemaju neku vrstu moralnog problema kao da će nešto obećati pa neće ispuniti. Novac koji im se nudi je novac koji je od njih na razne načine, kroz tendere, kroz razne manipulacije sa budžetima ukraden. To je novac koji zapravo pripada njima. I bez obzira da li će se odlučiti da uzmu taj novac ili da ne uzmu, oni treba da izađu, glasaju po svojoj savjesti, glasaju po onome što treba da bude budućnost Republike Srpske, a to sigurno nije ovo što smo ovdje gledali u zadnjih 20 godina – poručio je.