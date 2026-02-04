Tribina SDP-a BiH u Maglaju: O svojoj budućnosti odlučivat će građani, a ne stranačke elite!

Maglaj je bio domaćin večerašnje tribine Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, gdje je ova stranka imala priliku položiti račune građanima Maglaja, ZDK, ali prvenstveno građanima FBiH gdje SDP, kako kažu, ima priliku stvarati pretpostavke za bolju budućnost.

- Podsjetili smo građane, pored povećanja minimalne plate, penzije, naknada za porodilje, njegovatelje, povećanja dječijeg dodatka, 77 sportskih projekata i poticaja za poljoprivredu u iznosu od 183 miliona da smo odustali od dizanja nacionalnih tenzija i svakodnevne atmosfere prizivanja rata. Umjesto huškačke retorike isporučili smo konkretne rezultate.

Penzioneri su dobili novi Zakon o PIO/MIO, a ponovo smo odobrili 300 KM neoporezivog dodatka za isplatu radnicima. Usvojili smo Zakon o fiskalizaciji, koji za cilj ima stabilizaciju ovog sektora i bolje prihode za socijalna davanja. Pokrenuli smo gasifikaciju FBiH, koja u konačnici treba pomoći i manjem zagađenju okoliša, unaprijedili smo namjensku industriju i BiH proizvodi svoj prvi dron, a oružje izvozimo u više zemalja.

Nakon 40 godina pokrenuli smo transport energenata našom željeznicom. Sve to smo postigli uz smanjenje ukupnog duga FBiH, pa smo na osnovu toga dobili mogućnost kreditiranja novih projekata i planskog zaduživanja, tako da je iznos novog zaduženja uvijek bio manji od iznosa otplaćenog duga.

Predsjednik SDP BiH i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u svom obraćanju napomenuo je da ovi rezultati i aktivnosti Vlade FBiH, posebno SDP-ovih ministara imaju za cilj povratak dostojanstva našim ljudima koje im je oduzeto u bogaćenju etnonacionalističkih elita. On je naveo da je SDP BiH odlučio da pred ljudima govori samo o rezultatima, pa i ovi što lažu moraju negirati očite rezultate i uvjeravati ljude da im je bolje 600 KM umjesto 1000 KM, a da je inflacija od 17% manja od 4%. Laž o desetinama hiljada otpuštenih već je i zaboravljena.

Bez priča o nacionalnim sukobima opozicija je izvedena na čistac, pa su svi građani imali priliku čuti da žele ukinuti neradnu nedjelju radnicama koje su to tražile i zaslužile, da će ukinuti odluku o minimalnoj plati, smanjiti pomoć drugim socijalnim grupama, dok su istovremeno već izrazili želju da koaliraju i sa nacionalnim strankama i sa nama. Naš princip je jasan. O radnicama u trgovini, minimalnoj plati i našoj budućnosti odlučivat će građani, a ne bilo koje stranačke elite.

Na kraju, Nikšić je dodao da možda najbolje o radu ove Vlade FBiH govori činjenica da je ekspoze koji je predstavljen na početku mandata ispunjen.

Izabranici SDP-a su naglasili da ovo nije kraj aktivnosti, te će u narednom periodu posao biti nastavljen - rečeno je iz SDP-a BiH.