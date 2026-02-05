Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković za “Avaz”: Vjerujem da je gnjev ljudi zbog izborne krađe takav da će u velikom broju izaći da glasaju

U skladu s odlukom CIK-a BiH, dio građana RS u nedjelju će izaći na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica u kojima su izbori poništeni, te donijeti konačnu odluku ko će narednih mjeseci obavljati dužnost predsjednika RS. Prema trenutnim rezultatima, kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 201.387 glasova i u prednosti je za 5.701 glas ispred Siniše Karana iz SNSD-a, za kojeg je glasalo 195.686 birača.

- Potrebno je obezbijediti što pravedniji izborni proces, da posao članova biračkih odbora i posmatrača bude u skladu sa zakonom i da se ljudima, kojima se uskratilo pravo glasa, to ne ponovi. Nadam se da se neće ponoviti raniji trendovi, da ljudi izlaze u manjem broju i vjerujem da je gnjev ljudi zbog ovolike izborne krađe takav da će u velikom broju izaći da glasaju. Očekujem da iskoriste svoje biračko pravo i da glasaju taj dan, a ne da nam se ponove izborne krađe, u najvećem procentu krađe identiteta, što je najviše bilo izraženo u Bratuncu, Zvorniku, Doboju i Laktašima – kazao je za “Avaz” potpredsjednik SDS-a, Želimir Nešković.

U SDS-u očekuju pobjedu Blanuše, iako su uvjeti pod kojima izlaze na ponovljene izbore mnogo teži za njih.

- Nije nam omogućeno da akreditujemo nove posmatrače, nije omogućeno da imamo korištenje tehničkih izmjena Izbornog zakona, niti da se koristi prozivanje, imenom i prezimenom, birača na biračkom mjestu, kako bi se osigurala adekvatna identifikacija birača. I dalje ostaje mogućnost da neko drugi uđe umjesto čovjeka koji treba da glasa, onaj ko je zadužen za identifikaciju može da ga pusti i da izvrši krađu identiteta – dodaje Nešković.

Bez obzira na zakon, pravila CIK-a i posmatrače na biračkim mjestima, građani BiH, bez novih tehnologija na biračkim mjestima građani BiH ni u oktobru ove godine neće dočekati prve poštene i transparentne izbore. Nešković se slaže s takvom konstatacijom, naglašavajući da se tehničke izmjene Izbornog zakona i nabavka skenera i druge opreme moraju sprovesti.

- Pravedne i fer izbore definitivno nećemo imati ako se ne sprovede javna nabavka uređaja, koji su osnov tehničkih izmjena. Ako to ne bude obezbjeđeno mislim da će u oktobru rezultat i volja naroda biti upitni. Pitanje je u kojem pravcu će se opozicione stranke u RS odlučiti da idu. Sačekajmo određene stvari koje se tiču tog predizbornog perioda – kaže Nešković.

Komentirajući ponovno zaoštravanje retorike i nove najave otcjepljenja RS, Nešković podsjeća da je SNSD tako radio i u ranijim kampanjama, kako bi izazvao strah kod građana i skrenuo pažnju s mase problema u RS.

- O toj nacionalnoj retorici SNSD-a najbolje govore njihovi potezi kojima razvlašćuju RS. Oni su ukinuli zakone usvojene u NSRS, koji su trebali da ojačaju institucije RS. Toliko o nacionalnoj politici Milorada Dodika i SNSD-a – naglašava potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.